FOTO: Kradli in napadli varnostnika

29.1.2025 | 12:15 | M. K.

Policiste PP Novo mesto so sinoči nekaj pred 21. uro poklicali na pomoč iz prodajalne v Novem mestu, kjer so neznanci ukradli več predmetov, napadli varnostnika in pobegnili. Na širšem območju prodajalne so izsledili in prijeli tri osumljence, stare 22, 20 in 19 let. Zasegli so jim poln nakupovalni voziček prehrambenih in drugih izdelkov v vrednosti več kot 800 evrov in jih vrnili osebju prodajalne. Zoper trojico bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo. Prav tako so ugotovili, da sta 20-letnik in 19-letnik napadla varnostnika, ki jima je poskušal preprečiti tatvino, in ga lažje poškodovala. Ovadili ju bodo tudi zaradi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe, so sporočili s PU Novo mesto.

S tem so si napolnili nakupovalni voziček ... (Foto: PP Novo mesto)

Nekaj po 15. uri pa so policiste PP Krško poklicali iz prodajalne v Leskovcu pri Krškem, kjer so neznanci iz prodajalne ukradli zvočnik in pobegnili. V okolici Leskovca so uspeli izslediti in prijeti 27-letno osumljenko. Zasegli so ji ukraden zvočnik in ga predali osebju prodajalne, sledi ovadba.

Vlomi in tatvine

Na območju Gazic je med 27. 1. in 28. 1. nekdo skozi vrata vlomil v počitniško hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Med 18. 1. in 28. 1. je na območju Medvedjeka neznanec skozi vrata vlomil v nenaseljeno hišo in ukradel motorno žago, štiri akumulatorje in plinsko jeklenko. Lastnika je oškodoval za 700 evrov.

Prijeli tihotapca

Včeraj okoli 11.30 so policisti v Črnomlju ustavili voznika osebnega avtomobila Opel zafira nemških registrskih oznak. 39-letni državljan Romunije je prevažal šest državljanov Irana, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Romunu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Zasežena Opel zafira (Foto: PP Črnomelj)

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Bukošek, Rigonce, Obrežje, Slovenska vas, Loče) včeraj prijeli sedem državljanov Pakistana, šest Maroka, tri Afganistana, dva državljana Alžirije, Egipta in Kitajske in po enega državljana Irana, Indije, Turčije, Gruzije in Iraka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 64. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 187 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in deset nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 17. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

