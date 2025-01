dolenjska

S harmoniko na preko 700 porokah

29.1.2025 | 14:00 | L. Markelj, foto: Matic Eržek

Šentjernej - Pretekli konec tedna je Ansambel Frančič iz Čadraž v šentjernejski občini proslavil tri desetletja glasbenega delovanja. V šentjernejskem kulturnem hramu so kar na dveh jubilejnih koncertih predstavili zgodbo štirih rodov: od godcev dedka Lojzeta in očeta Slavka, do Ansambla Frančič ter Mladih Frančev, kjer muzicirajo že vnuki.

Na glasbeno družino Frančič je ponosen tudi šentjernejski župan Jože Simončič (na desni).

Frančičevi tako igrajo pomembno vlogo pri ohranjanju tradicije narodno-zabavne glasbe, ljudske pesmi, slovenske kulturne dediščine ter družinske tradicije, saj se glasba prenaša iz roda v rod.

Sestava ansambla se je v vseh letih malce spreminjala – v sedanji zasedbi vztrajajo že osem let: poleg Slavka še sin Matjaž, hči Branka Rolih Frančič ter Kristjan Avbar. Nekoč so delovali še hčerin mož Andrej Rolih, Rok Zupančič in Anja Frančič.

Slavko Frančič s skoraj osemdeset let staro harmoniko svojega očeta Lojzeta, ki je bil ljudski godec. (Foto: L. M.)

»Vesel in ponosen sem na to, da smo ljubezen do glasbe prenesli tudi na našo najmlajšo generacijo in da je harmonika nasploh v Sloveniji pridobila na veljavi, da ima narodno-zabavna glasba iz leta v leto več ljubiteljev,« pravi oče Slavko Frančič, ki se lahko pohvalil z neverjetnim dosežkom – igral je na preko 700 ohcetih in obogatil številna poročna slavja.

Slavko začel kot samouk

Mladi Frančiči: Tija, Žiga, Luka in Jaka.

Začel je kot samouk in se pridno učil pri očetu Lojzetu, ki je kot pravi ljudski godec dolga leta zabaval ljudi na svatbah. Nekaj časa sta hodila skupaj, kmalu pa kar sam. Po odsluženi vojaščini se je temu resno posvetil.

»V starih časih je bilo vse drugače. Porok je bilo ogromno, igral sem na preko 30-ih na leto. Imel sem ponudb tudi za 5,6 porok za vikend. A takrat so poroke, ki so bile doma, trajale še po tri dni: v petek fantovščina ali dekliščina, v soboto dopoldne smo šli po nevesto in prvi dan praznovali na njenem domu, v nedeljo pri ženinu. Bilo je res veselo, zabavno, a tudi naporno – v ponedeljek je bilo namreč treba v službo,« pove Slavko, ki ne pozabi poudariti podpore žene Jožice, ki je nemalokrat, ko so nastopali že z ansamblom, bila taksi služba, na nastope je vozila ozvočenja, pa skrbela za družino, kmetijo …

Vsi nastopajoči na jubilejnem nedeljskem koncertu v Šentjerneju. Poleg slavljencev so nastopili še Novi spomini, harmonikarski orkester Klemna Hribarja in pevski zbor Vrtca Brusnice.

Ansambel Frančič igra narodno zabavno, zabavno in plesno glasbo. Besedila so jim vseskozi pisali Fanika Požek, Malči Božič (obe že pokojni), Vera Imprej, Ivan Sivec in šentjernejski ljudski pesnik Jože Grgovič, ki je bil na nedeljskem koncertu tudi osrednji gost. V novejšem času sodelujejo zlasti z njim in z Matejem Kocjančičem. Veliko glasbe danes ustvarjajo sami, a nepogrešljiva je pomoč Petra Finka in Marjana Turka, ki sta njihova mentorja.

