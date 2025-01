bela krajina

Znani so dobitniki občinskih priznanj za leto 2024

29.1.2025 | 10:40 | M. K.



Črnomelj - Predlog kandidatov za priznanja občine Črnomelj za leto 2024 je bila osrednja točka včerajšnje 18. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj. Vse predlagane kandidatke in kandidate za občinska, Župančičeva in športna priznanja so člani sveta potrdili.

Črnomaljski občinski svetniki (Foto: arhiv; Občina Črnomelj)

Diplome Občine Črnomelj za leto 2024 prejmejo Peter Dichlberger za dolgoletno prizadevno, predano in uspešno delo na področju planinstva, dr. Janez Weiss za izjemen strokovni prispevek na področju zgodovine ob Letu domovine v občini Črnomelj ter predano delo s ciljem bogatenja zgodovinske dediščine v lokalnem okolju, ter Hiša sadeži družbe za požrtvovalno in predano delo, ki ga odgovorno opravljajo, ter za plemenito poslanstvo, ki jih neumorno žene naprej v prizadevanjih za boljše življenje občank in občanov.

Plaketa Občine Črnomelj za leto 2024 ne bo podeljena.

Župančičevo plaketo za leto 2024 prejme Bernarda Starešinič za dolgoletno požrtvovalno, predano in odlično delo na področju kulture, opaženo tudi v širšem slovenskem prostoru, ter za izjemne dosežke, s katerimi je dvigovala ugled šole in kraja.

Župančičevo diplomo za leto 2024 prejmejo Vokalna skupina Duma za desetletje odličnega pevskega delovanja in bogat prispevek k razvoju lokalnega kulturnega utripa, Kulturno-umetniško društvo 2B za bogato in prepoznavno glasbeno ustvarjanje ter prispevek k promociji Bele krajine doma in v tujini, Bernarda Frankovič za dolgoletno aktivno družbeno delovanje in izjemne dosežke na področju kulture, Antonija Dvojmoč za dolgoletno predano ohranjanje, ozaveščanje in promocijo belokranjske kulturne dediščine ter njeno prenašanje iz roda v rod in Adlešički tamburaši za dolgoletno predano in uspešno delovanje na področju kulturne dejavnosti ter bogat prispevek k raznolikosti tamburaške glasbe v slovenskem prostoru.

Priznanje športnik leta 2024 prejme Jakob Kavšek za izjemne dosežke in vrhunske rezultate na področju plesa, za športnico leta 2024 pa Loti Čufer za dosežene uspehe na mednarodnih ter državnih tekmovanjih v ju-jitsu. Za športno ekipo leta 2024 priznanje prejme Ekipa osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj v 3 x 3 košarki za osvojeno 3. mesto na državnem prvenstvu osnovnih šol v 3 x 3 košarki. Priznanje za mlado perspektivno športnico za leto 2024 prejme Ema Kozan za doseganje odličnih rezultatov v twirlingu, za športni dosežek leta 2024 pa priznanje prejme Anton Brodarič za izjemen podvig v Himalaji in osvojitev vrha Mera Peaka, najvišjega treking vrha v Nepalu.

Župančičeva priznanja bodo prejemnikom podeljena na proslavi ob kulturnem prazniku v petek, 7. februarja 2025, ob 18. uri, občinska priznanja in priznanja na področju športa pa bodo podeljena na osrednji proslavi ob prazniku občine Črnomelj v torek, 18. februarja 2025, ob 18. uri. Obe proslavi bosta letos zaradi prenove Kulturnega doma v Športni dvorani OŠ Mirana Jarca v Črnomlju.

‹ nazaj