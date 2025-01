gospodarstvo

Tudi v Sloveniji pozivi k bojkotu, trgovci pa s prstom kažejo na inflacijo

29.1.2025 | 07:10 | M. K.

V Trgovinski zbornici Slovenije opozarjajo, da bi morebiten bojkot trgovin v Sloveniji po vzoru Hrvaške dodatno otežil položaj trgovcev in drugih deležnikov v distribucijskih verigah, piše Svet24.

Že tako visoke cene živil v hrvaških trgovinah in nato še napoved trgovcev, da so na vidiku nove podražitve, so del hrvaške javnosti spodbudile k aktivnemu uporu z bojkotom trgovin. Bojkot je potekal v petek, državljani pa so se na iniciativo odzvali v velikem številu.

Enodnevni bojkot je močno zarezal v dobiček trgovcev, saj je bil promet v trgovinah na drobno v primerjavi s petkom pred tem nižji za kar 53 odstotkov, trgovci pa so ob tem izdali za 44 odstotkov manj davčno potrjenih računov. Promet v vseh dejavnostih je bil manjši za 29 odstotkov, število računov pa za 36 odstotkov. Glede na analizo hrvaške televizije Nova TV so imele hrvaške trgovine v preteklem tednu za dobrih 44 milijonov evrov manj prometa kot teden pred tem. Trgovci na čelu s trgovskimi verigami medtem vztrajajo, da cen kljub bojkotu in izgubi ne nameravajo znižati.

Medtem se po petkovem »uspehu« akcije na Hrvaškem pozivi k bojkotu zlasti prek družbenih omrežij širijo tudi med državljani Slovenije ter Bosne in Hercegovine.

Na Trgovinski zbornici Slovenije ocenjujejo, da ti pozivi pri nas niso utemeljeni. Bojkot trgovin bi položaj trgovcev in posledično tudi vseh ostalih deležnikov v distribucijskih verigah še dodatno otežil, pri čemer iz tega ne bi bili izvzeti tudi številni mali trgovci, pravijo na zbornici.

