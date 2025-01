kronika

20-letnik z dvema mladoletnikoma kradel na pogojni obsodbi

28.1.2025 | 13:10 | M. K.

Novo mesto - Policisti in kriminalisti Policijske uprave Novo mesto so uspešno preiskali več kaznivih dejanj vlomov na območju Posavja, Dolenjske in Ljubljane. Konec preteklega tedna so odvzeli prostost dvema mladoletnikoma iz naselja v okolici Brežic in 20-letnemu osumljencu iz okolice Novega mesta. 20-letnika, ki je zaradi istovrstnih kaznivih dejanj prestajal pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo, so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku na Okrožno sodišče Krško. Preiskovalni sodnik je po zaslišanju zanj odredil pripor, so danes sporočili s PU Novo mesto.

V januarju so policisti na območju Posavja in Dolenjske obravnavali več vlomov v poslovne prostore. Storilci so vlamljali v nočnem času in iz objektov kradli denar, mobilne telefone in tobačne izdelke.

V začetku januarja so vlomili v poslovne prostore na območju Rake in ukradli denar in hitre srečke. Prav tako so v isti noči vlomili v prodajalno v Podbočju, kjer so zaradi sprožitve alarmne naprave pobegnili. 22. januarja je 20-letni osumljenec vlomil v poslovne prostore na Podbevškovi ulici v Novem mestu in ukradel blagajno z denarjem. Na Seidlovi cesti v Novem mestu je 20-letnik prav tako vlomil v prostore prodajalne in poskušal odnesti blagajno, vendar je zaradi sprožitve alarma pobegnil. Ugotovljeno je bilo, da je trojica osumljena najmanj treh kaznivih dejanj vlomov tudi na območju Ljubljane. V noči na 7. januar so vlomili v lokal, v prodajalno in v kiosk ter ukradli mobilni telefon, tobačne izdelke in več pločevink s pijačami. Z vlomi in tatvinami so povzročili za več kot 17.000 evrov premoženjske škode.

V vseh primerih so policisti opravili oglede krajev kaznivih dejanj, zavarovali najdene sledi za nadaljnje forenzične preiskave, zbirali obvestila in informacije in izvajali številne druge aktivnosti za izsleditev storilcev. Na podlagi zbranih obvestil in forenzičnih dokazov so novomeški kriminalisti ugotovili, da je kaznivih dejanj osumljen 20-letnik in dva mladoletnika. V nadaljevanju so pridobili odredbo sodišča in zasegli nekatere predmete, povezane s kaznivimi dejanji. Kriminalisti nadaljujejo z intenzivno preiskavo, zbiranjem obvestil ter preverjanjem povezav storilcev z več drugimi vlomi na območju Posavja in Dolenjske. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, so še sporočili s PU Novo mesto.

