Licitacija v Mačkovcu za vzdrževanje domače cerkve

28.1.2025 | 12:30 | Helena Murgelj

Sv. Antonu, ki goduje 17. januarja in je priprošnjik za zdravje živine, se že vrsto let priporočajo tudi pri sveti maši v podružnični cerkvi sv. Janeza Krstnika v Mačkovcu. Tam imajo svetnika upodobljenega na desni strani glavnega oltarja. Nedeljsko mašo je tokrat daroval otoški župnik Jože Rački, ki je svetnika tudi predstavil. Župljani so ob tej priložnosti v dar prinesli suhomesnate izdelke – od klobas in salam do krač. Odložili so jih v jerbas na stranskem oltarju, kjer jih je župnik blagoslovil, po maši pa so jih po lepi stari navadi pred cerkvijo tudi licitirali. Janez Jeralič (na fotografiji) je že leta znan kot odličen licitator in tudi letos je licitacijo vodil zelo spretno in duhovito. Najprej je opravil s klobasami, potem je licitiral salame, za konec pa so na vrsto prišle še krače. Denar, ki so ga iztržili z licitiranjem, so namenili vzdrževanju domače cerkve.

