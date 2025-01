družabno

Neža in Zoja na prestižnem festivalu

28.1.2025 | 09:20 | Renata Mikec

Neža Erjavec (na fotografiji levo) in Zoja Farič (v sredini), ki sta se pod mentorstvom pevke Maje Marinčič (desno) na delavnicah Društva Čarobni zvok začeli učiti petja, že posegata po uspehih. Nastopili sta na enem izmed največjih mednarodnih glasbenih festivalov v Makedoniji, World Asociation of Festivals, pod vodstvom Marjana Kataroskega, in čeprav sta še novinki v svetu glasbe, sta s predanostjo in trdim delom zelo hitro napredovali. Na prestižnem odru sta v močni konkurenci osvojili tretje mesto v svoji kategoriji. »To je izjemen dosežek! Glede na to, da sta začetnici v petju, vidim, da sta pridno osvajali znanje in upoštevali moje nasvete. Nanju sem neizmerno ponosna. Neža je 11-letna učenka Osnovne šole Trebnje, Zoja pa 13-letna učenka OŠ Dolenjske Toplice, kar pomeni, da dekleti resnično obetata,« je povedala njuna mentorica, sicer tudi priznana vokalistka Maja Marinčič, ki jo v svetu glasbe poznamo pod umetniškim imenom Divana. Festivalska nagrada je zagotovo dokaz, da se trud in strast do glasbe vselej obrestujeta. Očitno gre Nežina in Zojina glasbena pot strmo navzgor, zato jima tudi iz našega uredništva želimo, da bi z vztrajnostjo dosegali nove vrhove na glasbenih odrih.

Foto: Blažka Andolšek

