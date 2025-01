posavje

Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk

28.1.2025 | 08:30 | M. K.

Sevnica - Sevniška občina že vrsto let spodbuja odgovorno lastništvo hišnih ljubljenčkov s sofinanciranjem sterilizacije in kastracije lastniških mačk. Ti posegi ne prinašajo le številnih zdravstvenih koristi za živali, temveč tudi učinkovito preprečujejo neželeno razmnoževanje, ki pogosto vodi v problem zavrženih in zapuščenih mačk, opozarjajo na občini.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Tudi letos bo v sodelovanju z Veterinarsko postajo Sevnica organizirana spomladanska akcija sofinanciranja sterilizacij in kastracij, ki bo potekala od 17. do 28. februarja. Lastniki bodo za sterilizacijo mačke prispevali 35 evrov, za kastracijo pa 25 evrov, preostali del stroškov pa bosta pokrila Občina Sevnica in Veterinarska postaja Sevnica. Za poseg je potrebno predhodno naročilo, ki ga bo mogoče opraviti od 13. februarja dalje, in sicer od 7. ure naprej.

Za ukrepe za zmanjševanje števila zapuščenih živali Občina Sevnica letno nameni približno 23 tisoč evrov. Poleg sofinanciranja delovanja javne službe za zapuščene živali, ki jo izvaja Veterinarska postaja Sevnica, se z vsakoletno akcijo subvencioniranja sterilizacij in kastracij postopoma zmanjšuje število zapuščenih živali. K temu pripomorejo tudi prizadevanja veterinarske postaje, ki z rednim obveščanjem na družbenih omrežjih spodbuja odgovorno posvojitev živali. Vse živali, namenjene posvojitvi, so pred oddajo ustrezno veterinarsko oskrbljene, postopek posvojitve pa je preprost in ne vključuje posebnih pogojev. Posvojitelj s podpisom pogodbe prevzame odgovornost za novo družinsko članico, strošek posvojitve veterinarsko oskrbljene mačke ali mačka pa znaša 30 evrov.

