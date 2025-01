kultura

Koncert simfonikov za kulturni praznik in 660-letnico Novega mesta

27.1.2025 | 18:40 | STA; M. K.

Novo mesto - Novomeška glasbena šola in novomeška občina tudi letos dan pred kulturnim praznikom v Športni dvorani Marof pripravljata tradicionalni koncert Novomeškega simfoničnega orkestra. Ta bo služil obeležitvi kulturnega praznika in tudi kot uvod v praznovanje 660. obletnice ustanovitve Novega mesta, je na današnji novinarski konferenci povedal župan Gregor Macedoni.

Novinarska konferenca pred koncertom (Foto: MONM)

Po besedah novomeškega župana Macedonija bo letošnje obeleževanje dneva kulture, ki ga v Novem mestu tradicionalno zaznamujejo s koncertom Novomeškega simfoničnega orkestra, nekoliko bolj vpeto v obeleževanje obletnice ustanovitve Novega mesta. Praznovanje ne bo tako praznično, kot je bilo pred 10 leti praznovanje 650. obletnice, vseeno pa se bo letos v ta namen zvrstilo nekaj dogodkov.

Uvod v praznovanje bo pomenil koncert simfoničnega koncerta, ki ga 7. februarja zvečer pripravljajo v dvorani Marof. Osrednji dogodek ob obletnici pa bo potekal sredi maja na Glavnem trgu v produkciji Anton Podbevšek Teatra in režiji Matjaža Bergerja, je dejal.

Koncert 90-članskega novomeškega simfoničnega koncerta pripravlja Glasbena šola Marjana Kozine. Kot je povedal ravnatelj Matija Slak, bodo tudi letos pripravili pester in zanimiv program. Poleg samega simfoničnega koncerta pod vodstvom Mira Sajeta bodo za popestritev nastopili nekateri solisti, med njimi dva učenca glasbene šole in dve njeni profesorici petja, ter dva recitatorja. "Letos smo program opredelili lokalno, ravno zaradi 660. obletnice ustanovitve mesta. Upamo, da bo dvorana zopet polna in da bo ljudem program všeč," je dejal.

Ob prazniku kulture v Novem mestu pripravljajo še več drugih dogodkov. V četrtek bodo v Knjižnici Mirana Jarca predstavili monografijo Arhitekti bratje Miloš, Danilo in Marijan Lapajne. Na sam 8. februar Kulturni center Janeza Trdine pripravlja kulturni dogodek Pojemo in govorimo o kulturi, Dolenjski muzej pa bo imel ta dan prost vstop. Pripravljajo tudi voden ogled Novega mesta.

Novomeški simfonični orkester sicer deluje od leta 1989. Sestavljajo ga zdajšnji in nekdanji učenci Glasbene šole Marjana Kozine, letošnji koncert pred dnevom kulture pa bo njegov že 35. Zaradi epidemije covida-19 je koncert odpadel le leta 2021, medtem ko so ga leta 2022 nekoliko zamaknili in izvedli ob občinskem prazniku.

Novo mesto je 7. aprila 1365 ustanovil vojvoda Rudolf IV. Habsburški na prostoru, kjer do tedaj ni bilo naselja. Poimenoval ga je po sebi Rudolfswerth, a so ga ljudje že od vsega začetka imenovali Novo mesto, ker je bilo v tistem času res novo.

