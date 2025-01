dolenjska

FOTO: Po grožnjah z bombo nevarnosti ni; evakuirali tudi ŠC Novo mesto

27.1.2025 | 09:00 | Foto: L. Markelj

Novo mesto - Kot smo poročali, so danes zjutraj zaradi elektronskih sporočil o podtaknjenih bombah tudi v Novem mestu med drugim evakuirali OŠ Center, OŠ Šmihel, novomeško gimnazijo in Šolski center Novo mesto.

Pred ŠC Novo mesto, več fotografij spodaj v fotogaleriji

Šolski center Novo mesto kot največji izobraževalni center v Sloveniji so izpraznili tako rekoč takoj po začetku pouka.

Direktor Šolskega centra Novo mesto dr. Matej Forjan je povedal, da je bilo po navodilu policije potrebno evakuirati celotno stavbo, ki so jo potem policisti pregledovali. Direktor je bil ves čas na vezi z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje in čakal na soglasje, da se otroke spusti domov. Ker je bila vmes grožnja ocenjena kot minimalna, je s strani ministrstva prišlo navodilo, da se s poukom nadaljuje.

''Vodstvo izreka pohvalo in se zahvaljuje vsem otrokom in zaposlenim za učinkovito evakuacijo,'' so sporočili s ŠC.

OŠ Šmihel

Kot smo poročali, je policija ugotovila, da gre za generična sporočila, stopnja ogroženosti pa je majhna, so pojasnili na Generalni policijski upravi. Ker ni nobene nevarnosti, so otroke pozvali, naj pridejo v vrtce in šole.

