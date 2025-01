posavje

Slovesno obrezali prvo trto

26.1.2025 | 15:20 | M. L.

Pišece - Vinogradniško društvo Pišece je pripravilo v Pišecah in Podgorju pri Pišecah dogodek, imenovan Vincekovo, kjer so s slovesnim prvim rezom trte napovedali začetek letošnje vinogradniške sezone. Prvo rez vinogradniki vsako leto opravijo na god svetega Vincenca, zaščitnika vinogradov in vinogradnikov, tj. 22. januarja ali nekaj dni pozneje.

Jožetu (Pepčetu) Varlecu (desno) se je v njegovem vinogradu v Podgorju pridružilo s škarjami v rokah še nekaj članov Vinogradniškega društva Pišece.

Zbrane člane društva in druge obiskovalce je pri kozolcu v Pišecah, v katerem imajo vinogradniki svoje prostore, pozdravil predsednik Vinogradniškega društva Pišece Vinko Lesinšek. Od tam so se šli v Podgorje pri Pišecah v vinograd družine Varlec.

Predsednik Vinogradniškega društva Pišece Vinko Lesinšek je pozdravil zbrane pri kozolcu v Pišecah. Ob Lesinšku v ozadju prvi predsednik društva Ivan Šeler.

Prvi rez trte je s kratkim mašnim obredom in z blagoslovom pospremil župnik Gregor Majcen, ki je bil včasih župnik v Pišecah, zdaj pa je župnik drugje, vendar je še član Vinogradniškega društva Pišece. Za veselo vzdušje je poskrbel Mihael Klobasa s harmoniko.

Trte, ki so jih obložili s suhomesnatimi dobrotami, so za dobro letino zalili z vinom.

Na zakuski, s katero so v Varlecovih prostorih nadaljevali druženje, so z napitnico čestitali Jožetu (Pepčetu) Varlecu, ki je imel 24. januarja rojstni dan. Nazdravili so tudi Predsedniku Vinku Lesinšku, ki goduje na dan svetega Vincenca, 22. januarja.

Vincekovo so zaključili v kulturni dvorani v Pišecah s pogostitvijo in razvedrilnim sporedom. Med drugimi je nastopila s skečem igralska skupina Kulturnega društva Orlice Pišece SNG, Smeh ni greh.

Podobne slovesne prve reze trte so ob godu Vincenca, ki je 22. januarja, opravila tudi nekatera druga društva vinogradnikov, med njimi Društvo vinogradnikov Bizeljsko, Vinogradniško društvo Sromlje in Društvo vinogradnikov Dolina-Jesenice.

