Ključno bo povezovanje med destinacijami

26.1.2025 | 18:30 | D. Stanković

Semič/Črnomelj - Belo krajino je lani (do konca novembra 2024) obiskalo 42.113 gostov, ki so ustvarili 104.249 nočitev. Prednjačijo domači gostje (66 odstotkov), med tujimi pa je bilo največ Nemcev, sledijo Nizozemci, Belgijci, Italijani, Hrvati. Številke kažejo desetodstotno povečanje glede na leto 2023. Za primerjavo: v Sloveniji se je število gostov lani povečalo za šest odstotkov, število nočitev pa za štiri odstotke. Belokranjci se zavedajo, da če želijo turizem dvigniti na še višjo raven in v Belo krajino pripeljati še več gostov, morajo delati skupaj in se povezovati tudi z drugimi destinacijami.

Barbara Papež Lavrič, direktorica RIC-a Bela krajina (Foto: Jani Pavlin)

Zato so tudi strategijo razvoja turizma 2024–2029 poimenovali Bela krajina SKUPAJ, pripravili pa so jo v Razvojno-informacijskem centru (RIC) Bela krajina v sodelovanju z domačimi deležniki in zunanjimi sodelavci. Medtem ko je prejšnja strategija poudarjala butični turizem in petzvezdična doživetja za zahtevne goste, so Belokranjci tokrat, prav tako na podlagi nacionalne strategije, oblikovali novo vizijo. Ta ne govori o tem, kakšen bo turizem v Beli krajini do leta 2029, pač pa predvsem, kako bo delovala destinacija, da bo uspešno razvijala turizem.

Da je s sodelovanjem mogoče doseči več kot z individualnim pristopom, so 14. januarja ob dnevu belokranjskega turizma poudarjali tudi udeleženci okrogle mize, ki jo je RIC Bela krajina pripravil v Kulturnem centru Semič. Toda, kot so ugotavljali, ni več dovolj zgolj povezovanje med ponudniki, pač pa je nujno povezovanje tudi med destinacijami.

Po mnenju Barbare Papež Lavrič, direktorice RIC-a Bela krajina, si zagotovo noben turist na počitnicah ne beli glave z občinskimi mejami.

