Košarkarska družina Kočevar

26.1.2025 | 17:30 | M. Glavonjić

Ni ga Belokranjca, ki ne bi poznal športne družine Kočevar iz Bojanje vasi pri Metliki. Prvo ime je vsekakor 20-letni Gašper, član mladinske košarkarske reprezentance, ki si trenutno kruh služi v nemški ligi. Oče Andrej, ki je Gašperju pri šestih letih na dvorišču postavil tablo z obročem, je bil prav tako košarkar, zdaj pa je predsednik KK Metlika. Velik talent je v tem klubu kazal tudi sin Vid, vendar ga je pri napredovanju ovirala bolezen, zato košarko trenutno igra le rekreativno. Vid, dijak ekonomske šole v Ljubljani, pravi: »Želim si v tem športu ostati še naprej, vendar ne kot igralec, temveč kot sodnik. Lahko povem, da se usposabljam in počasi napredujem. Starejši kolegi mi zaupajo, kar mi veliko pomeni.« Mladi Belokranjec, ki je, tako kot oče in brat, visok in postaven mladenič, ne izključuje možnosti, da bosta z bratom nekega dne skupaj stopila na parket – on kot sodnik, Gašper pa kot igralec. Oče in mama bosta takrat zagotovo na tribunah.

Andrej in Vid Kočevar

