FOTO: Že 29-tič S cvičkom med vinogradi

26.1.2025 | 09:00 | M. Ž., Foto: M. Ž., Helena Murgelj

Otočec - Že vrsto let je zadnja sobota v januarju rezervirana za tradicionalni pohod Turističnega društva Otočec S cvičkom med vinogradi. Tudi včeraj ni bilo nič drugače, tokrat je bil že devetindvajseti.

Na pohodu je bilo letos preko 600 "uradnih" pohodnikov, še enkrat toliko pa tistih, ki so se jim pridružili po poti. (Foto: M. Ž.)

Na okoli 17 kilometrsko pot po vinskih goricah Grčevja in Trške Gore se je v lepem vremenu po besedah predsednice društva Livije Marejle podalo preko 600 »uradnih« pohodnikov iz različnih koncev Slovenije, ki so plačali startnino, poleg tega pa še enkrat toliko, ki so se pohodnikom pridružili na različnih točkah na trasi.

Pot je dolga 17 kilometrov in vodi po vinskih gorica Grčevja in Trške gore. (Foto: H. Murgelj)

Zbor pohodnikov je bil tokrat pri osnovni šoli Otočec, na trasi jih je pričakalo lepo število postojank lokalnih društev in domačinov vinogradnikov, kjer so jih postregli s toplimi in hladnimi napitki ter seveda cvičkom, poskrbeli pa so tudi za pokušnjo domačega kruha, mesnin in peciva. Pohodnike so tako gostoljubno pričakali nogometna kluba Paha in Šentpeter, društvo vinogradnikov Grčevje in Turistično društvo Trškogorsko srce, svoja vrata so odprle zidanice Kocjančič, Saje, Macedoni, Bašelj in Kobe, zaključek s toplo malico in živo glasbo z ansamblom Zaplet pa je tradicionalno bil v Zidanici Colnar na Črešnjicah.

Pot jih je vodila tudi mimo nekaj zanimivosti, kot so Stari grad, cerkev sv. Jurija in potomka najstarejše trte na svetu v Srednjem Grčevju, grad Hmeljnik, Princesina klopca ter cerkev Marijinega rojstva in spomenik Lojzeta Slaka na Trški gori.

Na cilju pri Colnarju na Črešnjicah so dobili toplo malico, ob zvokih ansambla Zaplet pa se je marsikdo tudi zavrtel. (Foto: H. Murgelj)

Za jubilejni, 30. pohod, ki bo na zadnjo soboto prihodnje leto, turistično društvo pripravlja poseben program, pohodnike pa naprošajo, da se na pohod obvezno predhodno prijavijo zaradi lažje organizacije, vse potrebne informacije bodo dobili na FB strani Turističnega društva Otočeč.

