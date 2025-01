družabno

Asta Vrečko navdušena nad čistočo

25.1.2025 | 17:00 | Milan Glavonjić

Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je ob dnevu stranišč ob koncu leta 2023 v posebni kategoriji za naj stranišče razglasilo javne sanitarije, ki so jih v Črnomlju uredili v sklopu projekta Branilci krone in meja. Da jih lepo vzdržujejo, so dokazali tudi s tokratnim tretjim mestom. Omenjeni projekt obnove in oživitve pritličja gradu Črnomelj in mestnega jedra, v katerega je sodila tudi ureditev javnih sanitarij, je sofinanciralo ministrstvo za kulturo. In ob nedavnem obisku se je župan Andrej Kavšek s higiensko neoporečnimi in lepo vzdrževanimi javnimi stranišči pohvalil tudi ministrici za kulturo dr. Asti Vrečko. Župan ji je ob tem zagotovil, da bodo na čistočo pozorni tudi zdaj, ko bo obisk zagotovo še večji, saj gredo dela celovite prenove tega dela grajske stavbe počasi h koncu.

‹ nazaj