Naj javno stranišče je v Novem mestu

22.11.2024 | 20:00 | R. Nose

Trebnje - Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen (KVČB) je tudi letos izvedlo akcijo ocenjevanja urejenosti javnih stranišč v Sloveniji, na današnji sklepni prireditvi v Trebnjem pa so podelili tudi priznanja za najbolj urejena javna stranišča za leto 2024. V kategoriji mestnih občin so se najbolje izkazali v Novem mestu, v kategoriji preostalih občin si je prvo mesto prislužil Žalec, v kategoriji bencinskih servisov pa bencinski servis Petrol Grabonoš, smer Maribor. Razglasili so tudi nagrajence, ki so sodelovali v nagradnem natečaju Naj straniščna zgodba in risba.

Skupinska fotografija predstavnikov občin, ki so prejela priznanje. (Foto: R. N.)

Posebna komisija društva za KVČB je poleti prevozila 6298 kilometrov, da je na več kot 180 lokacijah oziroma v 12 mestnih občinah, 98 preostalih občinah in 56 bencinskih servisih ob avtocestah ocenila javna stranišča. Pri izboru so upoštevali dostopnost, označenost dostopa, urejenost, število sanitarij, sanitarije za invalide, opremo in higienski material.

Franci Starbek, vodja urana za infrastrukturo na MO Novo mesto, je prevzel nagrado za občino z najlepše urejenim javnim straniščem. Ob njem predsednica Društva za kronično vnetno črevesno bolezen Mateja Saje. (Foto: R. N.)

Med mestnimi občinami je prvo mesto zasedlo Novo mesto, druga je bila Ljubljana, tretja pa Nova Gorica. »Zelo smo veseli, da so nas ponovno prepoznali kot nekoga, ki lepo skrbi za javno stranišče. Zahvaliti se moramo našim upokojencem, ki dejansko skrbijo za urejenost javnega stranišča na Glavnem trgu. Ta trg predstavlja največji srednjeveški trg v Sloveniji, zato vabljeni vsi, da obiščejo Novo mesto in si med drugim ogledajo najbolj urejeno javno stranišče v Sloveniji,« je po prejemu nagrade za naš časopis povedal vodja urada za infrastrukturo na novomeški občini Franci Starbek.

Med drugimi občinami so na prvih treh mestih občine Žalec, Piran in Črnomelj. »Veseli smo, da smo si prislužili tretje mesto, lani smo celo zmagali. Že drugo leto smo med najboljšimi, to si štejemo v čast. Še naprej se bomo trudili za urejenost javnega stranišča, morda bomo naslednje leto znova povsem na vrhu,« je povedala podžupanja Črnomlja Maja Kocjan.

Črnomaljska podžupanja Maja Kocjan je prevzela nagrado za tretje mesto. (Foto: R. N.)

Akcijo Naj javno stranišče je omenjeno društvo začelo leta 2009, ko so želeli opozoriti na težave, ki jih imajo osebe s kronično vnetno boleznijo in tudi drugi invalidi. Najpogostejše težave, ki spremljajo bolnike s KVČB, so odvajanje mehkejšega in vodenega blata, bolečine v trebuhu, krči ter nujni, pogosti in hitri pozivi na blato. Med zagonom bolezni morajo bolniki na stranišče tudi do 30-krat dnevno in zato potrebujejo stalen ter hiter dostop do stranišč.

»Bolezen je v javnosti še vedno slabo poznana in sodi med najtežje kronične bolezni sodobnega časa. Osebe to to boleznijo imamo nujne in hitre pozive na blato, zato potrebujemo hiter in stalen dostop do sanitarij povsod, tam kjer živimo ali delamo. V šestnajstih letih, odkar peljemo akcijo Naj javno stranišče, je postala dobro poznana, njen namen je v prvi vrsti osveščati javnost o potrebah nas obolelih in spodbujanje občin in drugih javnih institucij k razmisleku o čistih in primerno urejenih straniščih. Navsezadnje so stranišča odraz urejenosti določenega kraja,« je povedala predsednica društva za KVČB Mateja Saje.

Z akcijo bodo nadaljevali tudi naslednje leto, saj so prepričani, da so še vedno možne izboljšave. Občinam bodo predlagali postavitev usmerjevalnih tabel in označenost na stavbah (oznaka »WC« na vratih javnih stranišč), svetovali pri opremi sanitarij, namenjenih invalidnim osebam (namestitev odlagalnih polic, obojestranska držala ob straniščnih školjkah, držalo nad pisoarjem in zaprti koš za odpadke ...), ter uporabi papirnatih brisač namesto sušilcev.

V društvu še vedno zasledujejo cilj, da bi vsaka občina v Sloveniji imela javna stranišča, ki bi bila urejena ter lepo vzdrževana. Med vključenimi v akcijo Naj javno stranišče je 54 občin, kjer nimajo javnih stranišč. Ta podatek je zaskrbljujoč, pravijo v društvu. Želijo si, da bi vse občine to zaznale in si prizadevale k zagotovitvi javnih stranišč.

