kronika

FOTO: Avtocesto je zaprlo goreče podvozje prikolice tovornjaka

24.1.2025 | 11:45 | Foto: PGE Krško

Že včeraj smo poročali o dolenjski AC, ki jo je pred Drnovim za nekaj časa zaprlo goreče vozilo. V PGE Krško danes poročajo, da je gorelo podvozje prikolice tovornjaka. Mesto nesreče so protinaletno zavarovali in požar pogasili z vodo iz gasilskega vozila. Zaradi pregrete pločevine prikolice so mesto požara ohlajevali z vodo. Po končanem gašenju so opravili pregled s termovizijsko kamero in očistili cestišče.

Več fotografij spodaj v fotogaleriji

‹ nazaj