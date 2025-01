šport

Rekordna zmaga Krke

24.1.2025 | 07:30 | STA; M. K.

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 16. krogu lige OTP banka premagali LTH Castings s 111:54 (32:20, 57:30, 71:43).

Foto: KK Krka

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 100, sodniki: Rebeušek (Celje), Gajšek (Podčetrtek), Savić (Brežice).

* Krka: Mirtić 13 (1:2), Fila 4, Persons 3, Plut 6, Jurković 17 (5:5), Špan 6, Cerkvenik 16 (2:2), Skeens 19 (3:4), Smrekar 2 (2:4), Klobučar 19, Čebašek 6 (0:1).

* LTH Castings: Križan 2, Jugovic 3 (1:4), Lampret 10 (1:2), Stanley 15 (1:3), Rudović 4, Forrest 12 (2:2), Habot 8 (2:3).

* Prosti meti: Krka 13:18, LTH Castings 7:18.

* Met za tri točke: Krka 14:34 (Klobučar 5, Cerkvenik 4, Špan 2, Skeens 2, Persons), LTH Castings 5:19 (Forrest 2, Stanley 2, Lampret).

* Osebne napake: Krka 21, LTH Castings 22.

* Pet osebnih: Križan (40.).

Uvodni dvoboj 16. kroga lige OTP banka med vodilno ekipo tekmovanja in zadnjeuvrščenim moštvom se je razpletel po pričakovanjih. Krka je vpisala štirinajsto zmago, LTH Castings pa doživel štirinajsti poraz.

Novomeščani so dosegli najvišjo zmago lige OTP banka to sezono - presegli so 38 točk razlike iz tekme osmega kroga med Kansai Heliosom in LTH Castings, hkrati pa so postavili nov rekord tekmovanja po doseženih točkah v tej sezoni. Izboljšali so 101 točko ECE Triglava izpred tedna dni prav tako proti Škofjeločanom in drugič zapored dosegli oziroma presegli mejo 100 točk.

Krka bo v naslednjem krogu 29. januarja gostovala v Rogaški Slatini, LTH Castings pa bo gostil zasedbo Kansai Heliosa (30. 1.).

Izjava po tekmi:

Dejan Jakara, trener Krke: »Čestitke igralcem za zmago. Kot ves čas govorimo, morajo starejši igralci prevzeti odgovornost in odigrati maksimalno, da potem lahko tudi vsi ostali igralci dobijo svoje minute. Danes je bilo to videti. Odigrali smo dobro tekmo. Dobro smo tekli in se borili. Zasluženo smo zmagali, Loki pa vse najboljše v nadaljevanju tekmovanja.«

Krka s 14 zmagami in dvema porazoma sama zaseda vodilno mesto na lestvici. Že v soboto, 25. 1., jo čaka gostovanje v ABA ligi pri Spartaku v Subotici, naslednjo tekmo domače lige pa bo odigrala v sredo, 29. 1., ko bo gostovala pri Rogaški.

* Izidi, 16. krog:

- četrtek, 23. januar:

Krka - LTH Castings 111:54 (32:20, 57:30, 71:43)

- sobota, 25. januar:

13.00 Kansai Helios - Zlatorog Thermana

18.00 ECE Triglav Kranj - Rogaška

19.00 Šentjur - Ilirija

- ponedeljek, 27. januar:

18.30 Terme Olimia - GGD Šenčur

* Lestvica:

1. Krka 16 14 2 1441:1163 30

2. Kansai Helios 15 12 3 1206:1074 27

3. Ilirija 15 10 5 1267:1163 25

4. Terme Olimia Podčetrtek 15 10 5 1184:1157 25

5. ECE Triglav Kranj 15 7 8 1148:1150 22

6. GGD Šenčur 15 7 8 1140:1155 22

7. Šentjur 15 7 8 1105:1175 22

8. Rogaška 15 4 11 1133:1210 19

9. Zlatorog Thermana Laško 15 3 12 1085:1210 18

10. LTH Castings 16 2 14 1114:1366 18

