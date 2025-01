dolenjska

Zelena lekarna Plečnikov čaj z dolenjskim pridihom

24.1.2025 | 11:00 | L. Markelj, foto: arhiv Herba Gallus

Šentjernej/Ljubljana - Na včerajšnji dan pred natanko 150. leti se je rodil svetovno priznani arhitekt Jože Plečnik, ki je s svojimi deli zaznamoval tri evropske prestolnice – Dunaj, Prago in Ljubljano.

Ob jubileju je letošnje leto vlada razglasila za Plečnikovo leto in izdala tudi spominski kovanec. S številnimi dogodki in razstavami bodo jubilejno leto obeležili po več slovenskih mestih. Pestro je bilo včeraj v Ljubljani, tudi po zaslugi Šentjernejčanov.

Zeleno lekarno zelišč Plečnikov čaj je včeraj v Ljubljani blagoslovil ljubljanski stolni prošt Jožef Lap.

Člani Kulturnega in etnološkega društva Gallus Bartholomaeus iz Šentjerneja so ob obletnici Plečnikovega rojstva pripravili Plečnikovo čajanko, ki je sledila otvoritvi prenovljene Lekarne zelišč z imenom Plečnikov čaj v starem mestnem jedru na Vodnikovem trgu v Ljubljani. Predsednik društva Stane Bregar je povedal: »Veselimo se vsakega rojstva, ker z rojstvom damo priložnost velikim talentom in ustvarjalcem. Eden izmed njih je bil tudi arhitekt Jože Plečnik.«

Prenovljeno Plečnikov čaj Zeleno lekarno sta otvorila arhitekta prof. Janez Suhadolc in Evita Lukež, oba velika poznavalca Plečnikove dediščine. Blagoslov je opravil ljubljanski stolni prošt Jožef Lap, ki je bližnji sosed Plečnikov čaj Zelene lekarne. Vesel je pridiha Dolenjske v ljubljanski prestolnici, saj je bil vrsto let novomeški prošt in ima na Dolenjsko lepe spomine.

Prodajalno sta uradno odprla dva arhitekta: prof. Janez Suhadolc in Evita Lukež.

Gospodinja Urška skrbela za Plečnika

Malokdo ve, da je Jože Plečnik, veliki arhitekt, na poseben način povezan z Dolenjsko, natančneje s Šentjernejem. Njegova dolgoletna gospodinja Urška Luzar je bila namreč doma iz Dolenje Stare vasi pri Šentjerneju. Za Plečnika je skrbela od leta 1932, ko se je arhitekt iz Prage vrnil v Ljubljano, do njegove smrti leta 1957, to je kar četrt stoletja. Potem se je vrnila domov, na Dolenjsko k teti v Dolenjo Staro vas, in je pokopana na šentjernejskem pokopališču.

Boris Pahor je z veseljem pil Plečnikov čaj in dočakal 108 let! Ob njem na obisku leta 2019 Stane Bregar.

Tudi po njeni zaslugi lahko danes pijemo poseben Plečnikov čaj, ki ga je kuhala velikemu mojstru. Ohranila je namreč sestavo za ta blagodejni čajni napitek iz izbranih domačih zelišč. Da nam je Plečnikov čaj na voljo, pa se je potrudil vsestransko dejavni Šentjernejčan Stane Bregar, med drugim tudi predsednik Kulturno-etnološkega društva Gallus Bartholomaeus, ter daljni Urškin sorodnik. Plečnikov čaj je nekaj posebnega. Pripravljen je iz 100-odstotno naravnih zelišč, brez dodatkov in umetnih arom, in sicer iz mete, janeža, dobre misli, materine dušice in žajblja.

Plečnikov čaj, mešanico zelišč Pečnikove gospodinje Urške, ki ga je arhitekt užival več kot četrt stoletja, je v Zeleni lekarni Plečnikov čaj vsak dan mogoče brezplačno okušati med 10. uro in 17. uro.

Kot pravi Bregar, je čaj postal promocijski atribut Ljubljane in slovenske Plečnikove dediščine.

»Ob Plečnikovi visoko doživeti starosti in uživanju Plečnikovega čaja pisatelja Borisa Pahorja do skorajšnjega 109. leta starosti, se poraja vprašanje, da je lahko tudi Plečnikov čaj ključ do uganke dolgega življenja,« za konec pove Stane Bregar.

