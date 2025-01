kultura

V jubilejnem letu OŠ Dragotina Ketteja za začetek glasbeno literarno potovanje

23.1.2025 | 13:00 | M. Ž.

Novo mesto - Novomeška osnovna šola Dragotina Ketteja, prva šola za otroke s posebnimi potrebami na Dolenjskem in ena izmed prvih večjih tovrstnih šol v Sloveniji, letos praznuje 70 let delovanja. Za uvod v jubilejno leto so včeraj popoldne v atriju Knjižnice Mirana Jarca pripravili prav posebno glasbeno literarno potovanje, ki so ga poimenovali Kette in mi.

Šolska glasbena skupina Kettejevci je odrepala Kette rep. (Foto: M. Ž.)

Na koncertu, na katerem so se v pesmi in besedi sprehodili čez Kettejevo književnost, so nastopili učenci in zaposleni šole. Na šoli sicer vsako leto spomin na velikega pesnika, po katerem od leta 1978 nosi njegovo ime, obeležijo na Dan šole, ki je na njegov rojstni dan 19. januarja, v letošnjem prazničnem letu pa so to delili s širšo javnostjo.

S Kette repom in pesmijo Teci, teci, reka se je predstavila šolska glasbena skupina Kettejevci, ki na šoli deluje že sedmo leto. So nepogrešljivi del kulturnega programa na šolskih prireditvah in steber glasbeno-gledaliških predstav, med drugim so nastopili tudi na državni glasbeni revijo Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo in državnem srečanju gledaliških skupin.

Vokalno-instrumentalna skupine Kettice

V izvedbi Vokalno-instrumentalne skupine Kettice, ki jo danes sestavljajo učiteljice Damijana Karlič, Nataša Udovč, Mateja Švegelj, Dajana Držanič in Barbara Gošnik, solist in instrumentalist Marko Feguš ter učenca David Bratić in Urban Košir, so obiskovalci slišali nekaj Kettejevih uglasbenih pesmi. Avtorica glasbe je Darinka Pirc, ki je umetniški vodja skupine in tudi mentorica nastopajočim učencem, glasbe za pesem Zašlo je žarko sonce pa učenec David Bratić. Skupina, ustanovljena leta 2006, nastopa predvsem na šolskih prireditvah, kjer pomaga učencem pri njihovih nastopih, da lažje pokažejo, kaj vse znajo in zmorejo, skupaj z njimi ustvarja glasbeno-gledališke predstave, s katerimi nastopajo po državi, udeležuje pa se tudi mednarodnih festivalov in dobrodelnih prireditev.

Ravnateljica Vida Marolt, ki OŠ Dragotina Ketteja vodi od leta 2004 (desno), je bila na nastop upravičeno lahko zelo ponosna.

Z recitacijami so se predstavili tudi učenci, Ketteje pesmi pa je interpretirala gostja Marjanca Trščinar Antić. Posebej za to priložnost so nastala tudi likovna dela, ki so bila tudi na ogled. Ustvarili so jih učenci ob prebiranju Kettejeve poezije pod mentorstvom njihove učiteljice akademske slikarke Andreje Schwenner.

V letošnjem prazničnem letu na šoli, ki jo obiskuje preko 150 učencev in jo že 21 leto Vida Marolt, poteka projekt Pravljičnih sedemdeset, v njegovem sklopu pa vrsto kulturnih, športnih in izobraževalnih dogodkov, tudi ta včerajšnji je sodil mednje.

Nekaj likovnih del učencev, ki so nastala prav za to priložnost.

»Če ste se danes imeli lepo in bi radi o Ketteju še kaj novega doživeli, se lahko odpravite na Kettejevo učno pot in uživate pri odkrivanju novomeških lepot. Ali pa se jeseni našega jubilejnega dogodka udeležite, z nami 70. rojstni dan šole proslavite,« je v rimah, tako je je pletla niti skozi prireditev, povabila Mateja Drobnič, za projekcijo vseh pesmi z likovnimi deli učencev pa je poskrbela Mateja Oštir.

‹ nazaj