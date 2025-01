kronika

71-letni voznik z 2,3 promila alkohola

23.1.2025 | 11:00 | M. K.

Brežiški policisti so med kontrolo prometa v Ponikvah včeraj okoli 17.30 zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Opel corsa in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 71-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 1,12 miligrama alkohola (2,3 g/kg). Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, o vožnji pod vplivom alkohola pa bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Simbolna slika (Foto: arhiv; PUNM)

Prometna nesreča v Krškem

Včeraj nekaj po 6.30 se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Krškem. Policisti so ugotovili, da je za trčenje odgovoren 37-letni voznik, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 33-letnega voznika. Lažje poškodovanega sopotnika iz vozila 33-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Na prehodu trčila v peško

Včeraj dopoldne so policiste iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo peško, ki naj bi se poškodovala v prometni nesreči na območju Šentruperta. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih se je nesreča zgodila včeraj okoli 6.20, ko je mladoletna peška na prehodu za pešce prečkala cesto, vanjo pa je trčila voznica osebnega avtomobila znamke Audi temne barve. Voznica je peški ponudila pomoč, ki jo je slednja zavrnila, potem pa je nadaljevala z vožnjo. Vse okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Trčil v prometni znak

Prometna nesreča na območju Vinje vasi se je včeraj zgodila nekaj po 15. uri. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 24-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v prometni znak. Lažje poškodovanega povzročitelja nesreče so oskrbeli v bolnišnici. Policisti mu bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Dvema zasegli avto

Med kontrolo prometa na avtocestnem postajališču Zaloke so policisti kontrolirali voznika osebnega avtomobila Fiat ducato hrvaških registrskih oznak. 29-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in kršitelja privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Policisti PP Dolenjske Toplice so v popoldanskih urah izvajali meritve hitrosti v Podturnu. Zaradi prekoračitve hitrosti v naselju so ustavili voznika osebnega avtomobila Škoda octavia. Ugotovili so, da je 24 letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avtomobil zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomili in ukradli orodje

Na delovišču na Vavpotičevi ulici v Novem mestu je med 21. 1. in 22. 1. nekdo vlomil v objekt in ukradel več kosov orodja. Z vlomom in tatvino je izvajalca del oškodoval za 4.000 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Brežice, Rigonce, Obrežje, Rakovec) včeraj prijeli deset državljanov Bangladeša, devet Indije, štiri Rusije, dva Alžirije, državljana Nepala, Šrilanke, Afganistana in Kitajske.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 58. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 180 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in deset nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, grožnje, poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin ter posredovali zaradi požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj