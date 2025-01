kronika

Roparja iz menjalnice pregnal alarm; v kombi trčil pijan (foto)

22.1.2025 | 09:00 | M. K.

Sinoči nekaj po 19. uri so policiste obvestili o poskusu ropa menjalnice v Brežicah. Po prvih ugotovitvah policistov in kriminalistov je zamaskirani moški vstopil v menjalnico, pri sebi pa je imel predmet, podoben pištoli. Po sprožitvi alarmne naprave je neznanec pobegnil. Odnesel ni ničesar, prav tako ni bil nihče poškodovan. O poskusu ropa je OKC takoj seznanil policiste na širšem območju in ti so pričeli izvajati številne aktivnosti za izsleditev osumljenca, s katerimi nadaljujejo tudi danes, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

V kombi trčil pijan

Poročali smo že (s fotografijami) o včerajšnji prometni nesreči z udeležbo kombija in osebnega avtomobila na cesti med Brestanico in Sevnico. Okoliščine danes pojasnjujejo na PU Novo mesto: policisti PP Krško so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 23-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v kombi, ki ga je vozil 45-letni voznik. Lažje poškodovanega 45-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. 23-letnik je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,45 miligrama alkohola (0,94 g/kg). Okoliščine še preverjajo in bodo zoper 23-letnika ustrezno ukrepali.

Posledice včerajšnje nesreče med kombijem in osebnim avtomobilom. (Foto: PGE Krško)

Vlomi in tatvine

Na območju Korenitke je med 19. 1. in 21. 1. nekdo skozi vrata vlomil v počitniško hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na parkirnem prostoru prodajalne v Trebnjem je neznanec izkoristil nepazljivost oškodovanke, ki je torbico odložila v nakupovalni voziček in se oddaljila. Storilec je torbico z mobilnim telefonom, denarnico z denarjem in dokumenti ukradel in jo oškodoval za okoli 3.000 evrov.

V minuli noči je na Seidlovi cesti v Novem mestu nekdo poskušal vlomiti v prostore prodajalne. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Ponoči nekaj pred 2. uro pa je na Podbevškovi ulici v Novem mestu neznanec vlomil v prodajalno in ukradel blagajno z menjalnim denarjem.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Jereslavec, Rakovec, Jesenice, Brežice) včeraj prijeli 23 državljanov Bangladeša, sedem Pakistana, štiri Sirije, dva državljana Kitajske in Afganistana, državljana Indije in Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 60. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 186 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je lažje poškodoval voznik kombija, in pet nesreč z gmotno škodo. Policisti PP Krško so v Straži pri Raki zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Policisti PP Črnomelj so zaščitili žrtev nasilja v družini in 34-letnemu osumljenci izrekli ukrep prepovedi približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poskusa ropa, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu in nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj