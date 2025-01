kronika

FOTO: V trčenju s kombijem avto ostal brez kolesa

22.1.2025 | 08:00 | Foto: PGE Krško

Včeraj zjutraj malo pred osmo uro se je zgodila prometna nesreča med osebnim in kombiniranim vozilom na relaciji Gunte – Pijavško v Mestni občini Krško. Krški poklicni gasilci so mesto intervencije naletno in požarno zavarovali, nudili pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev, odklopili akumulator na vozilih in posuli absorbent na razlite motorne tekoče. S tehničnim posegom so odstranili vozilo na en vozni pas, nudili pomoč delavcem cestne službe pri čiščenju cestišča in avtovleki pri nakladanju vozil. Poškodovano osebo je oskrbela reševalna služba Krško in jo odeljala v Splošno bolnico Brežice. V času nesreče je bila cesta na tem odseku zaprta za tovorni promet.

