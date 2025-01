šport

Liga OTP banka: Stotica Krke v Laškem

22.1.2025 | 07:00 | STA; M. K.

Laško - Košarkarji Krke so v 15. krogu lige OTP banka premagali Zlatorog Thermano s 100:79 (21:23, 55:38, 73:58).

Foto: KK Zlatorog Thermana

* Dvorana Tri lilije, gledalcev 100, sodniki: Palčič (Postojna), Rebeušek (Celje), Mušić (Rogatec).

* Thermana Zlatorog: Pirš 11 (1:4), Bobnar 11, Božak 4 (2:2), Zulić 5 (1:1), Urbanija 17 (2:2), Santro 2, Đapa 15, Pesjak 6, Tratar 8 (3:4).

* Krka: Mirtić 12 (4:6), Fila 3, Persons 15 (2:2), Plut 1 (1:2), Jurković 7, Špan 11, Cerkvenik 12 (2:2), Skeens 9 (1:2), Smrekar 9 (2:2), Klobučar 14 (3:3), Čebašek 7 (2:2).

* Prosti meti: Thermana Zlatorog 9:13, Krka 17:21.

* Met za tri točke: Thermana Zlatorog 12:31 (Urbanija 5, Đapa 3, Pesjak 2, Tratar, Bobnar), Krka 11:20 (Špan 3, Cerkvenik 2, Persons, Jurković, Čebašek, Klobučar, Smrekar, Fila).

* Osebne napake: Thermana Zlatorog 26, Krka 19.

* Pet osebnih: /.

S pričakovano zmago Krke v Laškem se je končal 15. krog lige OTP banka. Novomeščani so se s trinajsto zmago povzpeli na vrh lestvice, Zlatorog Thermana pa po dvanajstem porazu, petem v nizu, ostaja na predzadnjem mestu.

Glede na razliko v kakovosti vprašanje zmagovalca ni bilo v prvem planu. Gostje so vse dileme rešili že v prvem polčasu, ki so ga zaključili s prednostjo 17 točk in v katerem so imeli 66-odstotni met iz igre.

Pri domačih sta bila najbolj učinkovita Nik Urbanija s 17 točkami (trojke 5:8) in Dalibor Đapa (15 točk, trojke 3:3), pri Krki pa se je med strelce vpisalo vseh enajst igralcev, ki so prišli v Laško. Tayler Persons je dosegel 15 točk (8 podaj), Jaka Klobučar pa 14.

Izjava po tekmi:



Dejan Jakara, trener Krke: »Čestitke ekipi za zmago. Ni se bilo lahko pripraviti na tekmo, čakata nas še tekmi v četrtek in soboto. Nismo smeli dati prav veliko informacij igralcem, da ne bi imeli prepolnih glav. Izkušena ekipa na naši ravni pristopi taki tekmi ne s podcenjevanjem, ampak z neko idejo, da bodo hitro povedli in bo potem šlo. Nasproti smo imeli mlado, dobro pripravljeno ekipo, ki igra moderno košarko in ki je imela nekoliko drugačen pristop. Morali smo veliko menjati, da smo zdržali ritem. Imamo kakovost, a se nam velikokrat zgodi, da tega ne pokažemo od samega začetka. Na koncu pa le prelomimo tekmo v svojo korist. Moramo paziti na vsakega igralca posebej, ker nočemo dodatnih poškodb, zato verjetno tudi neka blokada v glavi.«

Krka ima 13 zmag in dva poraza, zmago več od drugega Heliosa. Naslednja tekma jo čaka že v četrtek, 23. 1., ob 19.00, ko bo gostila LTH Castings iz Škofje Loke.

* Izidi, 15. krog:

- petek, 17. januar:

LTH Castings - ECE Triglav 69:101 (17:22, 36:42, 53:74)

- sobota, 18. januar:

Ilirija - Kansai Helios 82:65 (14:17, 41:35, 62:51)

Rogaška - Terme Olimia 75:83 (27:18, 48:45, 66:61)

- ponedeljek, 20. januar:

GGD Šenčur - Šentjur 67:62 (19:11, 40:33, 58:44)

- torek, 21. januar:

Zlatorog Thermana - Krka 79:100 (23:21, 38:55, 58:73)

* Lestvica:

1. Krka 15 13 2 1330:1109 28

2. Kansai Helios 15 12 3 1206:1074 27

3. Ilirija 15 10 5 1267:1163 25

4. Terme Olimia Podčetrtek 15 10 5 1184:1157 25

5. ECE Triglav Kranj 15 7 8 1148:1150 22

6. GGD Šenčur 15 7 8 1140:1155 22

7. Šentjur 15 7 8 1105:1175 22

8. Rogaška 15 4 11 1133:1210 19

9. Zlatorog Thermana Laško 15 3 12 1085:1210 18

10. LTH Castings 15 2 13 1060:1255 17

