Direktor Spirita Capl ponudil odstop

21.1.2025 | 17:20 | STA

Ljubljana - Potem ko so v medije pricurljale domnevne nepravilnosti pri javnem razpisu za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in savinjsko-šaleški premogovni regiji, bo direktor javne agencije Spirit Slovenija Rok Capl danes gospodarskemu ministru Matjažu Hanu podal predlog za svoj odstop, so sporočili iz Spirita.

Brestaničan Rok Capl; z družino sicer živi v Brežicah. (Foto: M. Metelko)

V Spiritu so v ponedeljek sicer nekatere izmed izbranih podjetij na omenjenem javnem razpisu pozvali k razjasnitvi okoliščin, ki so jih v preteklih dneh razkrili nekateri mediji. "Te javni agenciji pred tem niso bile znane, lahko pa bi bistveno vplivale na izbor projektov za sofinanciranje," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Na podlagi na novo ugotovljenih dejstev je agencija sprejela odločitev o preklicu dveh sklepov o izboru zaradi neizpolnjevanja pogojev, in sicer podjetju VonPharma SI in Vital QI.

Ob tem so v Spiritu vnovič poudarili, da so v skladu z določili javnega razpisa pri prejemnikih skrbno preverili izpolnjevanje pogojev, nekatere tudi pri pristojnih institucijah, podatkov, ki izhajajo iz poročanja medijev, pa niso prejeli, prav tako niso bili razvidni iz vlog, ki sta jih oddali podjetji.

Capl bo Hanu danes podal predlog za svoj odstop z mesta direktorja agencije. Je pa prepričan, da bodo izsledki revizije pokazali, da je agencija ravnala skladno z določili razpisa in razpisne dokumentacije, so navedli v Spiritu.

Han je namreč prejšnji teden odredil notranjo revizijo javnega razpisa, izsledke revizijskega poročila pa pričakuje do konca marca. Za gospodarsko prestrukturiranje savinjsko-šaleške regije je sicer Spirit prek omenjenega razpisa odobril 52,5 milijona evrov.

Portal Necenzurirano.si je poročal, da naj bi podjetji VonPharma in Vital QI neupravičeno pridobili sredstva za prijavljene projekte. Vsakemu je Spirit na javnem razpisu dodelil po več milijonov evrov.

Tako je VonPharmi, ki je v lasti Tadeja Von Horvatha, agencija dodelila deset milijonov evrov za vzpostavitev tehnoloških linij za proizvodnjo krem, mazil in praškastih oblik zdravil, čeprav je po dostopnih podatkih družba leta 2023 imela le štiri zaposlene in 1,3 milijona evrov prihodkov.

Farmacevtsko podjetje Vital QI, prav tako v lasti Von Horvatha, pa naj bi prejelo 9,73 milijona evrov za vzpostavitev tehnoloških linij za proizvodnjo tablet, čeprav se s farmacijo ukvarja šele od lani spomladi, pred dvema letoma pa je imela zaposleno le eno osebo in 24.000 evrov prihodkov.

