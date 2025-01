družabno

Breda Vovko raziskovala Oman

21.1.2025 | 13:00 | Renata Mikec

Profesorica športne vzgoje na Gimnaziji Novo mesto Breda Vovko ob športu obožuje tudi potovanja. Zadnje decembrske dni se je potepala po Omanu. Sultanat na Arabskem polotoku z 2.000 km dolgo obalo ob Arabskem morju, z neskončnimi puščavami in gorovjem El Hadžar s 3.004 metri visoko goro Jabal Shams, kar v prevodu pomeni Sončna gora, jo je povsem prevzel. »Puščave, kot so Wahibske sipine, so prava paša za oči, še zlasti ob sončnem vzhodu in zahodu. V teh puščavah so zelene oaze z bistro modro vodo, kjer so plavanje, plezanje in raziskovanje pravi užitek. Oman me je navdušil z raznolikostjo in lepoto, s kulturo, tradicijo in kot dežela izjemno prijaznih ljudi. Seveda smo kot turisti spoštovali njihovo tradicijo in se oblekli po njihovih običajih, kar je videti tudi na fotografiji. To ni zgolj tradicija, pač pa tudi zaščita pred peskom, ki sili v vsako poro telesa. Navdušilo me je vse, tudi hrana. Omanska kulinarika je mešanica vplivov iz arabske, indijske, pakistanske in afriške kuhinje, izstopajo pa riž z začimbami, morske jedi, datlji in različni oreščki. Sultan Qaboos je nekoč precej tradicionalno državo moderniziral in postavil temelje za izobraževanje in infrastrukturo, tako da država danes velja za uspešno absolutno monarhijo. To dokazuje tudi arhitekturna mojstrovina – mošeja sultana Qaboosa, ki si jo mora ogledati vsak obiskovalec te edinstvene arabske državice,« nam je zaupala Breda. Zanimivo je tudi, da je bil vodja programa kraljeve operne hiše v Muškatu, ki je glavno mesto sultanata, kar sedem let Slovenec Aleš Drenik, danes vodja programa resne glasbe, opere in baleta v Cankarjevem domu.

