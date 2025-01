novice

Tedenski horoskop: vera in zaupanje bosta najboljši iztočnici

20.1.2025 | 17:10 | Tadej Šink

Odgovornost, ki jo nosi vsak zase, je zaveza, da najde moč in okrepi vero skozi skupinsko dinamiko. Živimo v hrupnem svetu, ko je tišina zelo iskana vrednota, in modro je, da si vsak izmed nas vzame vsaj nekaj minut zase in tako začuti, kaj je zanj ključno in katere vrednote bodo v njegovem življenju v ospredju.

Duhovna znanja so mozaik spoznanja, v katerem najdemo zaupanje in tako naredimo svoje življenje bolj popolno. Vera in zaupanje sta tisti dobri iztočnici, ko ne gre vse po načrtu in ko je treba slediti sebi.

Te dni vam lahko koristijo gibanje v naravi, glasba in zapisovanje občutkov. Trdno sklenite, kaj boste pri sebi spremenili, kako se boste še polepšali in komu boste ponudili svojo podporo. Tako boste pri sebi odkrili novo moč in kos boste vsem nalogam in obveznostim.

Foto: Shutterstock

Oven

Ljubezen: Mars vam bo prinesel nekaj več prilagajanja in spremljala vas bo preudarnost. Še več, modro bo, da najdete v sebi tudi odgovore in močno voljo, spremembe bodo sestavni del življenja. Srčni izvoljenec vam bo naklonjen v soboto in nedeljo, ko bo v ospredju romantika.

Denar: Na delovnem mestu boste znali uporabiti svoje znanje in motivirati sodelavce. Denarno se kaže uspeh v sredo in četrtek. Retrogradni Mars vam bo predstavil zanimive izzive, ki jih boste sprejeli postopoma. Mnogo bo priložnosti za učenje in raziskovanje.

Zdravje: Popaziti boste morali na svoje misli; če bodo te pozitivne, bo več kreativnosti in pozitivnih preobratov. Koristne učinke bo imelo zapisovanje občutkov, kot tudi glasba in ples. V tišini srca boste pridobili navdih, kaj vse morate spremeniti.



Bik

Ljubezen: Merkur vam bo prinesel plodne besede in spoznanja. V sredo ali četrtek bo čas ugoden za pogovor in dogajanje bo v skladu s pričakovanji. Srčni izvoljenec vam bo nastavil ogledalo, kar bo poučno, hkrati pa se bo ljubezen okrepila.

Denar: Mars vam bo podaril ravnovesje konec tedna, precej prilagajanja bo tudi na delovnem mestu. Čas bo namenjen pozitivnim preobratom in odkrili boste svojo moč in drznost. Ključno bo, da se boste znali pogovoriti o tem, kar vas obremenjuje.

Zdravje: Pozitivne misli vas bodo polepšale in vam bodo v osebno spodbudo. Stvari bodo stekle v pričakovano smer, čas bo namenjen tudi pogovorom. Konec tedna si boste znali vzeti čas zase in se sprostiti v odnosih in sodelovanju.



Dvojčka

Ljubezen: Od srede se boste bolj borili za osebno svobodo in sledili svojemu srcu, pa vendar ne bo vse po vaše. Mars vam bo podaril tudi nekaj več volje in dinamičnih besed, kar bo prineslo ugodnosti. Pogovori bodo prinesli določeno ravnovesje.

Denar: Na delovnem mestu boste imeli veliko opravil, a vas bo spremljala dobra volja. Ključno bo, da določite osebne meje. Merkur vam bo podaril nekaj strogosti in odgovornosti, če jima boste dodali še logiko, boste nizali uspehe.

Zdravje: Pogovori vam bodo v pomoč in tako boste lažje sledili svojim občutkom. Ključno bo, da telesu dodajate naravne vitamine in začutite pozitivne učinke narave. Rdeča nit bodo sodelovanja in v svoje življenje boste privabljali zelo zanimive ljudi.



Rak

Ljubezen: Odprla se vam bodo zanimiva razpotja in romantična doživetja. Skozi pogovor boste spoznali lastne vrednote in se tako povezali s srčnim izvoljencem. Odkrili boste tudi notranjo moč in se odlično počutili doma, čakajo vas plodni preobrati.

Denar: Ključna beseda tedna bo varnost in tako boste znali slediti sebi in narediti korak naprej. Odprle se vam bodo nove poti in ugodne povezave, to bo odlična iztočnica v pogledu denarja. Spodbudno bo, da boste lahko iz vsake zgodbe izluščili zrno modrosti.

Zdravje: Venera vam bo podarila notranjo moč in ob tem boste znali na vse pogledati s svetle, pozitivne plati. Okrepila se vam bo intuicija in znali boste deliti dragocene nasvete. Barva tedna bo zelena, prinesla bo ravnovesje in pripomogla k notranji skladnosti.



Lev

Ljubezen: Odkrili boste svojo moč in Venera vam bo v osebno pomoč, vendar bo rdeča nit tedna prilagajanje. Napredek v odnosu prihaja skozi pogovor in po zvezdnih namigih je jasno, da bodo sledili romantični preobrati na bolje. Ugodna dneva za ljubezen: sreda in sobota.

Denar: Na delovnem mestu vam bo v pomoč Saturn, tako boste izbrali prave besede in sledili tistim zadevam, ki so vam blizu. Napredek je videti v sredo in četrtek, ko bo čas za nove sanje. Če boste svoje misli znali usmeriti v nekaj pozitivnega, se bodo zgodili preobrati.

Zdravje: Po zvezdnih namigih je razbrati, da boste nekoliko bolj občutljivi. Dovolite si narediti korak naprej in v osnovi raziskovati še nekaj, kar je novo. Sodelovanja in pogovori lahko prinesejo ravnovesje in napredek na osebni ravni.



Devica

Ljubezen: Izkušnje iz preteklosti vam bodo podarile navdih in tako najdete v sebi moč in skladnost. Najbolj produktivna dneva bosta sreda in petek. Pod črto, stvari se bodo razpletale po pričakovanjih, a srčni izvoljenec vam bo ta teden večkrat jasno povedal svoje mnenje.

Denar: Tudi v službi bo vse potekalo po načrtih in konec tedna boste izvedeli pozitivne novice. Saturn bo tisti planet, ki vam bo v tem obdobju pomagal do notranje modrosti, in tako boste stavili na prave vrednote. Ključno vlogo bo imelo ravnovesje.

Zdravje: Spodbudno bo, da boste našli v sebi dodatno motivacijo in se sprostili na kreativen način. V pogovorih boste našli ključne rešitve in osebno motivacijo. V prenesenem pomenu boste zgradili most med fizičnim in duhovnim aspektom življenja, sledili boste lastni popolnosti.



Tehtnica

Ljubezen: Pred vami je dinamičen teden, a v pozitivnem smislu. Diplomacija se vam bo obrestovala in prinesla določeno zaupanje. Od srede boste plesali po taktu srčnega izvoljenca, kar bo prineslo ravnovesje.

Denar: V službi boste morali predelati zadeve, ki so vezane na preteklost; našli boste novo pot in ugodnost sodelovanja. Retrogradni Mars vam bo podaril zelo zanimive in poučne ideje, pa čeprav ne bodo sprejete takoj. Pogovorite se na delovnem mestu z nekom, ki mu zaupate.

Zdravje: Obdobje prinaša nekakšno popolnost; znali se boste postaviti zase in slediti svojim sanjam. Barva tedna bo srebrna, prinesla bo zaupanje in moč. Naredili boste načrt, ki vam bo prinesel dodatno motivacijo, in tako boste v celoti kos svojim sanjam.



Škorpijon

Ljubezen: Intuitivno bo treba izbrati najboljše trenutke, Venera pa vam bo pri tem pomagala. Brezpogojna ljubezen se vam bo obrestovala v sredo, ko boste naredili korak naprej. Srčni izvoljenec vam bo naklonjen in vendarle se bo treba pogovoriti in sodelovati.

Denar: Sledite svojim sanjam, ključno pa je tudi, da pri sebi naredite načrt in spoznate, kaj si želite. Spremeniti boste morali tudi nekaj vrednot in skozi to najti uspeh in motivacijo. Plodna energija glede denarja vas čaka v sredo in petek.

Zdravje: Ključno je, da boste znali pogledati na življenje s pozitivne plati. Po zvezdnih namigih vam bo Merkur podaril prave besede in tako boste kos vsem nalogam in delovnim obveznostim. Pozitivne misli vam bodo v ponos in oporo.



Strelec

Ljubezen: Srčni izvoljenec bo vaše ogledalo in tako boste lahko spremenili nekaj prioritet. Venera vam bo naklonjena v čustvenem izražanju, občutili boste ravnovesje in srečo. Odkrili boste svojo moč in jasno je, da se vam bosta okrepila zaupanje in optimizem.

Denar: Ves teden se boste dokazovali in se posledično naučili česa novega. Pri denarnih zadevah vas bosta spremljali plodnost in rast, kar vam bo okrepilo samozavest. Iz preteklosti boste znali izluščiti tiste zgodbe, ki vam prinašajo navdih in motivacijo.

Zdravje: V tem tednu prejmete veliko drobnih namigov, kako do večjega zadovoljstva, in to vas bo dobesedno polepšalo. Merkur vam bo pomagal do ugodnih rešitev in preobratov, ki vam bodo v ponos. Izgubljeno energijo vam bo povrnila narava, prav tako glasba in pisanje.



Kozorog

Ljubezen: Rdeča nit bodo pogovori in brezpogojna ljubezen bo prinesla romantiko. Retrogradni Mars vam bo pomagal do notranje moči in tistih sprememb, ki bodo ključne. Spremljala vas bo srčnost, ta bo prinesla mir in notranje zaupanje.

Denar: Na delovnem mestu boste morali nekaj analizirati, vendar ne bodite prestrogi, ne do sebe ne do okolice. Prihaja čas, ko boste odkrili svojo moč, in sledili bodo pozitivni premiki. Dejstvo je, da se vam bosta ta teden okrepili samozavest in moč.

Zdravje: Odlične iztočnice za osebni napredek prinaša pogovor, izmenjava mnenj. Sprostite se lahko v naravi, ob glasbi in umetnosti. Svetlo vijoličasta barva vam bo pomagala do ponovne povezave in spoznanja, kako pomembna iztočnica je duhovna rast.



Vodnar

Ljubezen: Po zvezdnih namigih boste plesali po taktu srčnega izvoljenca, kar bo poučno. Napredek tedna prihaja skozi pogovor ob romantični večerji. Venera vam bo pomagala do raziskovanja svojih občutkov in tako boste lahko predelali nekaj iz svoje preteklosti.

Denar: V službi bo modro, če le opazujete in poveste svoje mnenje ob pravem trenutku, kar boste začutili v sebi. Uran vam bo prinesel težko pričakovane spremembe in treba se bo prilagoditi. Daleč v ospredju bo tudi trma, a mora prerasti v vztrajnost.

Zdravje: Telesu v naravni obliki dodajajte vitamine in minerale. Barva tedna bo vijoličasta, pomembne bodo svetle misli. Poglobili se boste v znanja in opravila, ki vam bodo v posebno pomoč. Drznost se vam bo obrestovala v sredo in petek.



Ribi

Ljubezen: Pogumno se boste soočili z obveznostmi in našli skladnost in dobre iztočnice. Preobrati v odnosu bodo prinesli paleto ugodnosti in tako boste znali narediti korak naprej. Kreativna energija vam bo podarila moč in napredovali boste.

Denar: Odprle se vam bodo nove poti in sodelovanja bodo v tem obdobju plodna. Res pa je, da boste morali sprejeti paleto odločitev po lastni intuiciji. Nekaj zdrave previdnosti v tem tednu vendarle ne bo odveč v komunikaciji in konec tedna boste sprejeli zelo drzno odločitev.

Zdravje: Lepe besede bodo tudi v tem obdobju našle ključ do srca in določeno ravnovesje. Kreativna energija vas bo polepšala in vam podarila zaupanje. Odkriti boste morali svojo moč in zasijati s talenti, ki so vam dani, tako boste ponosni nase.

‹ nazaj