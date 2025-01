posavje

Splošna prepoved preklicana, a obiski omejeni

20.1.2025 | 17:00 | M. K.

Brežice - V Splošni bolnišnice Brežice je splošna prepoved obiskov na internem in negovalnem oddelku preklicana, so pa obiski zaradi povečane pojavnosti respiratornih in drugih prenosljivih okužb v okolju od srede, 22.1., še vedno omejeni na vseh oddelkih bolnišnice in potekajo na naslednji način:

- obiski na vseh oddelkih so možni med 15.00 in 16.00 uro;

- pri enem bolniku je lahko na obisku le en zdrav obiskovalec dnevno;

- obiski na otroškem oddelku so dovoljeni le staršem oz. zakonitim skrbnikom. Obiski sorojencev niso dovoljeni. Ob hospitaliziranem otroku lahko sobiva eden od staršev. Na obisk lahko pride le ena zdrava odrasla oseba.

SB Brežice (Foto: M.L., arhiv DL)

Zaradi možnosti vnosa različnih nalezljivih povzročiteljev bolezni v bolnišnično okolje in varovanja pacientov pred dodatnimi okužbami je za obiskovalce obvezna uporaba zaščitnih mask. Tistim obiskovalcem, ki maske niso pripravljeni uporabljati, obiski niso dovoljeni, so sporočili iz SB Brežice.

Na vhodu B, kjer je vhod za obiskovalce, bodo opravljali kontrolo, so še dodali.

