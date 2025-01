kronika

FOTO: Voznik huje poškodovan; pijan grozil mami

20.1.2025 | 12:40 | M. K.

Včeraj nekaj pred 17. uro se je zgodila prometna nesreča na avtocesti med Čatežem ob Savi in Drnovim. O nesreči smo s fotografijami že poročali, s PU Novo mesto pa danes dodajajo, da so policisti PPP Novo mesto ugotovili, da je 37-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Čateža proti Drnovem. Ker ni vozil po sredini prometnega pasu, je izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Z vozilom je prebil ograjo in trčil v brežino. Huje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo zoper njega uvedli prekrškovni postopek.

Avtomobil ponesrečenega 37-letnika (Foto: PGE Krško)

Zasegli avtomobil - voznik brez vozniške, pihati ni hotel

Policisti PP Črnomelj so v petek okoli 9. ure v Sovinku zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Citroen C2. 37-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Avtomobil so mu zasegli, mu izdali plačilni nalog in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila Zakona o voznikih, Zakona o motornih vozilih in Zakona o pravilih cestnega prometa za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 2.320 evrov.

Še ena kripa s pijanim voznikom brez vozniške

Med kontrolo prometa na Blanci so sevniški policisti sinoči okoli 19.30 zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault scenic. Ugotovili so, da 32-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, za katerega ni opravilih tehničnega pregleda, na njem pa sta bili nameščeni različni registrski tablici. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,58 miligrama alkohola (1,2 g/kg). Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo, mu zasegli avtomobil, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog. Določila Zakona o voznikih, Zakona o motornih vozilih in Zakona o pravilih cestnega prometa za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 3.200 evrov.

Krepko pijan po avtocesti

Tudi policisti PPP Novo mesto so sinoči zaradi nezanesljive vožnje po avtocesti pri Krškem ustavili voznika osebnega avtomobila Toyota Yaris. Med postopkom so ugotovili, da ima 50-letni voznik v litru izdihanega zraka 0,88 miligrama alkohola. (1,8 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, preprečili nadaljevanje vožnje in o kršitvi z obdolžilni predlogom seznanili sodišče.

Pijan grozil mami

Policisti PP Sevnica so v petek zvečer prejeli klic na pomoč iz zasebnega prostora v okolici Sevnice, kjer naj bi pijan moški kršil javni red in mir in grozil svojcem. Takoj so se odzvali in ugotovili, da se je 32-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, nedostojno vedel do mame in ji grozil. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Na območju Ragovega v Novem mestu je med 15. 1. in 17. 1. neznanec vlomil v skladiščne prostore podjetja in ukradel električne vodnike. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.500 evrov škode.

V petek med 19. in 21. uro je na Drski v Novem mestu nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter ukradel okoli 50 evrov. Z vlomom in tatvino pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

V noči na soboto je v Šmarjeških Toplicah neznanec skozi vrata vlomil v zidanico in odnesel več steklenic z alkoholnimi pijačami. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

Na parkirnem prostoru v kraju Grm na območju PP Trebnje je v isti noči nekdo vlomil v rezervoarja dveh tovornih vozil in iztočil okoli 500 litrov goriva.

Na območju Gornje Prekope je med 14. 1. in 18. 1. nekdo vlomil v dve zidanici. Iz enega objekta ni ničesar odnesel, iz drugega pa sta izginili dve peči na trda goriva.

Na parkirnem prostoru v Dolenjih Ponikvah je v noči na nedeljo neznanec vlomil v osebni avtomobil in s sedeža izmaknil dva prenosna računalnika, dokumente in osebne predmete oškodovanca. Lastnik ocenjuje, da je z vlomom in tatvino oškodovan za okoli 10.000 evrov.

Migranti

Policisti so med 17. 1. in 20. 1. 2025 na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Kapele, Jereslavec, Slovenska vas, Mihalovec, Nova vas pri Mokricah, Jesenice, Ponikve, Prilipe) prijeli 13 državljanov Konga, 13 Nepala, 11 Bangladeša, deset Maroka, devet Turčije, osem Pakistana, šest Egipta, pet Afganistana, štiri Sirije, tri Indije, dva državljana Šrilanke, Nigerije in Iraka in po enega državljana Palestine, Irana, Kitajske in Burundija.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 17. 1. in 20. 1. 2025 posredovali v 179 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 562 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je udeleženec hudo poškodoval, in 21 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila štirim, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 43. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Sevnici kršitelja pridržali. Brežiški policisti so zaščitili žrtev nasilja v družini in 44-letnemu nasilnežu izrekli prepoved približevanja zakonski partnerki. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, roparske tatvine, grožnje, poškodovanja tuje stvari, ponarejanja dokumentov, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požara, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

