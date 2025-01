kronika

FOTO: Huda prometna nesreča na AC

20.1.2025 | 09:20 | Foto: PGE Krško

Včeraj malo pred peto popoldne se je zgodila prometna nesreča na avtocesti na odseku Čatež - Drnovo pri Mrtvicah v Mestni občini Krško. Osebno vozilo je zapeljalo z avtoceste na travnik, zato so krški poklicni gasilci, ki so odhiteli na pomoč, na izvozu Čatež nadaljevali pot po lokalni cesti do Mrtvic in po težje dostopnem terenu pripeljali po travniku do avta, udeleženega v nesreči. S tehničnim posegom so omogočili dostop reševalcem do ukleščene osebe. Skupaj z reševalcem so poškodovano osebo imobilizirali in prenesli v reševalno vozilo. Odklopili so baterijo na hibridnem vozilu, posuli razlitje motornih tekočin ter nudili pomoč policiji in vlečni službi pri nakladanju vozila.

