dolenjska

Avto za avtom, nemogoče na cesto

20.1.2025 | 13:50 | L. Markelj

Škocjan - Prometna varnost je na prvem mestu, pravijo krajani t. i. spodnjega Škocjana, ki živijo ob regionalni cesti od mostu čez potok Raduljo proti Bučki. Cesta, ki pomeni pomembno povezavo proti posavskemu koncu, je zelo prometno obremenjena, vozniki, med katerimi je veliko tovornjakarjev, pa skozi center po večini ne vozijo 50 km/h, ampak veliko več. Tudi predpisano omejitev bi bilo treba še znižati, menijo nekateri.

Bogdan Krašna in Lado Hočevar ob prometni državni cesti skozi Škocjan, kjer je nujno treba urediti križišče (kjer stoji avtobus) in umiriti promet. (Foto: L. M.)

Da je nekaj treba storiti, opozarjajo že desetletje. Veliko so si obetali od načrtovane preureditve križišča pri gasilskem domu Škocjan in Avtocentru Krašna na drugi strani ceste. Kot pove župan Jože Kapler, so tudi zemljišča za to že odkupljena. A so se oglasili krajani, ki menijo, da predvidena varianta brez zavijalnih pasov iz Bučke in Škocjana ter otoka v tem križišču ne nudi zadostne varnosti.

Pred kratkim je na občinski seji o ureditvi škocjanskega križišča spraševal svetnik Bogdan Krašna, bližnji sosed, znan gospodarstvenik. Dejal je, da bi to morala biti prioriteta občine, poudaril pa je tudi, da v spodnjem delu Škocjana v tridesetih letih obstoja občine niso dobili nič.

Umiritev prometa je glavna zahteva in želja krajanov, pove tudi Lado Hočevar, ki s svojo družino živi neposredno ob prometni državni cesti. »Včasih sedim pred hišo in se le čudim, kakšen promet in kakšne hitrosti. Strah me je za vnuke, ki ob tej cesti hodijo v šolo, pa niti prehoda za pešce ni čez cesto, ko uberejo bližnjico čez novo brv proti zgornjemu Škocjanu. ...«

Krajani t. i. spodnjega Škocjana opozarjajo na gost in prehiter promet po regionalni cesti – Nezadovoljni z načrtovano ureditvijo križišča pri Avtocentru Krašna in gasilskem domu – Še januarja srečanje s projektantko, sestanek na DRSI

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj