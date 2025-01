posavje

V Washingtonu Donald, v Sevnici Melania

20.1.2025 | 07:20 | STA; M. K.

Washington/Sevnica - Republikanec Donald Trump bo po novembrski izvolitvi danes v Washingtonu prisegel na položaj predsednika ZDA, ki ga je zasedal že med letoma 2017 in 2021. Slovesnosti ob inavguraciji 47. predsednika bodo potekale ves dan. Po pričakovanjih bo Trump že zvečer nato podpisal prve izvršne ukaze, med drugim o množičnem izgonu nezakonitih priseljencev iz ZDA, odpravi zelenih politik, ponovnem zagonu gradnje ograje na meji z Mehiko, uvedbi višjih carin na uvoz ter pomilostitvi napadalcev na kongres 6. januarja 2021.

Torta Melania je za Sevnico to, kar je kremšnita za Bled, pravijo Sevničani. (Foto: arhiv DL: D. S.)

Slovesna prisega se bo opoldne po krajevnem oziroma okrog 18. ure po srednjeevropskem času zaradi mraza odvila v kongresni palači. Tradicionalna parada bo potekala v športni dvorani Capital One z 20.000 sedeži. Za varnost bo skrbelo približno 25.000 pripadnikov varnostnih služb.

Slovesnosti se bodo udeležili vsi štirje še živeči nekdanji predsedniki - poleg Joeja Bidna še Barack Obama, Bill Clinton in George Bush mlajši. Na seznamu gostov so tudi številni milijarderji, kot so šef Tesle Elon Musk, ustanovitelj Amazona Jeff Bezos in ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg.

Slavnostni dogodki ob inavguraciji se bodo ob nastopih znanih ameriških glasbenikov nato vrstili še cel dan.

Bodo pa, kot smo poročali, v ameriški prestolnici te dni tudi Dolenjci. Bodoča prva dama ZDA Melania Trump je z očetom Viktorjem Knavsom na inavguracijo svojega soproga povabila sedem osebnih prijateljev, vključno s podjetnikom Ivanom Kraljem in njegovim sinom Gregorjem Kraljem.

Del današnjega programa v Sevnici

DAN SEVNIŠKO-AMERIŠKEGA PRIJATELJSTVA



Slovesno pa bo danes tudi v Posavju - v Sevnici ob zaprisegi 47. predsednika ZDA namreč pripravljajo priložnostne dogodke v počastitev prve dame ZDA, Slovenke in Sevničanke, Melanie Trump.

Od 13. do 15. ure bo potekal brezplačni vodeni ogled Sevnice »Po poti prve dame«. S sprehodom po mestu bodo obiskali nekaj točk, kjer je svoje otroštvo preživljala prva dama ZDA. Ustavili se bodo v znani sevniški slaščičarni Julija, kjer bodo postregli s tortico Melanija.

Pot bo udeležence vodila do sevniškega gradu, kjer bo od 15. do 18. ure potekala predstavitev izdelkov, ki so na simbolni ravni povezani s Sevničanko, ki je vnovič postala prva dama ZDA. Poleg tortice Melanija bodo v sodelovanju z domačimi lokalnimi ponudniki predstavljeni še pita Prva dama, Predsedniški burgerji in številne domače penine. Sevničani so posodobili tudi nabor izdelkov blagovne znamke First Lady, ki so jo ustvarili z mislijo na prvo damo že ob nastopu prvega mandata.

Ob tej priložnosti bodo vse dobrote na voljo za brezplačno pokušino. Grad Sevnica bo danes za vse obiskovalce odprt od 10. do 18. ure, ko bodo potekali tudi brezplačni grajski vodeni ogledi, in sicer ob 10.30, 12.30, 14.30 in 16.30.

Dobrodelni kulinarični dogodek, slovensko-ameriški večer vrhunske kulinarike, pa organizira Rotary klub Sevnica, zbrane bo v Gostišču Dolinšek nagovoril predsednik DS Marko Lotrič.

