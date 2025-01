novice

Komentar: Ne hladno, ne vroče, le prazno

19.1.2025 | 14:00 | Igor Vidmar

»A bodi hladen, hladen ali vroč, ker če boš mlačen, te izpljunem proč.« To je refren pesmi, ki jo je Andrej Šifrer napisal leta 1978. Pred dnevi so ustanovljevalci nove stranke zapisali: »Delujemo pragmatično, ne ideološko. Manj besed, več dejanj. Ne delitve, ampak rešitve. Ne preteklost, ampak prihodnost.«

Da so to besede, s katerimi je na svoj ustanovni kongres vabila stranka, ki je bila ustanovljena te dni, je samo naključje. Večina tistih, ki se lotevajo ustanavljanja novih strank. bolj ali manj ponuja isto. Ljudje imamo dovolj ideologij, delitev in obljub ter oziranja v preteklost. Kdor si želi zagotoviti svoj prostor na slovenski politični sceni, se mora prilagoditi razmišljanju volivcev. Biti mora všečen. Biti všečen je pogoj za biti izvoljiv in končno za biti izvoljen. To je jasno vsem novim obrazom, ki vsakič znova bolj ali manj neizkušeni in bolj ali manj neusposobljeni in nesposobni prevzemajo oblast na Slovenskem.

Zgoraj zapisane besede so obljube, ki jih poslušamo vsakič znova, ko se bližajo volitve. So ena navadna neumnost, samo vaba. Kaj pomeni, da nekdo deluje pragmatično? Slovar slovenskega knjižnega jezika kot pragmatika označuje osebo, ki podreja človekovo prizadevanje praktični uporabnosti, koristi, ter navaja primer uporabe besede v povedi »Bil je znan pragmatik in koristolovec.«. Torej od nove stranke lahko pričakujemo, da bo delovala koristolovsko. Tako bolj ali manj delujejo v vseh strankah, ampak hvaliti se s tem pa mogoče le ni najbolj koristno in primerno.

Tudi neideološkost v politiki ni najboljša rešitev. Mogoče res pomaga pri prepričevanju vsega naveličanih volivcev, v političnem delovanju pa je to bolj kot ne pomanjkljivost. Politični prostor je prostor soočanja idej, različnih rešitev različnih družbenih problemov. Rešitev je vedno več in različne so. Ideološko je na eni strani politika, ki zagovarja sistem nizkih davkov in prispevkov, sistem, v katerem posameznik sam odloča, koliko bo namenil socialni varnosti, zdravstvenemu zavarovanju, izobraževanju … Antipod temu je politika, ki se zavzema za družbo, ki z višjimi davki in prispevki sama zagotavlja visoko raven socialne varnosti, dostopnost do zdravstvenega in izobraževalnega sistema vsem. Obe rešitvi sta legitimni, volitve pa so institucija, ki posamezniku omogoča, da se odloča med eno ali drugo rešitvijo. Biti v tem primeru neideološki bolj kot ne pomeni ne ponujati nobene rešitve.

»Manj besed, več dejanj« se mogoče sliši privlačno, a je to samo floskula. Tudi besede so pomembne in na poti iskanja pravih in dobrih rešitev potrebne. Brez besed in soočenja mnenj ni tehtanja različnih predlogov in oblikovanja najboljših rešitev, so samo slabo premišljena dejanja.

Ne preteklost, ampak prihodnost? Res je, da je preteklost pri nas prepogosto zlorabljena, a preteklost je pomembna za odločanje o prihodnosti, in kdor ignorira, kar se je zgodilo v preteklosti, lahko samo še ponavlja napake prednikov.

V politiki se je treba pač vsakič znova opredeliti. Biti mlačen ni rešitev.

