družabno

Maja med kandidatkami

19.1.2025 | 11:00 | Renata Mikec

Belokranjka Maja Weiss je med 14 nominirankami za Slovenko leta 2024. Poznamo jo predvsem kot režiserko in prvo Slovenko, ki je režirala celovečerni film, Varuh meje iz leta 2002. Sicer pa je Maja tudi pedagoginja in to ne samo za katedrom. Mnogim je mentorica; že zelo mlada je vodila filmske delavnice in nekateri njeni učenci so postali filmski profesionalci. Je pa Maja tudi znana borka za pravice in promocijo žensk ter vztrajna aktivistka za ureditev razmer na področju avtizma. Ob vsem tem je posnela okoli 60 filmov, večinoma dokumentarnih, ki odpirajo prepotrebne razprave. Na videz mirna in mila ženska je neutrudna borka, ki nikoli ne odneha. »Danes me krivice še vedno bolijo, tako kot so me pred 40 leti. V tem je moje srce še vedno enako pa um tudi. Vodi me konkretni idealizem,« je povedala Belokranjka z velikim srcem, ki se je nekoč označila za večno učenko. Za Slovenko leta je nominiranih še 13 izjemnih posameznic, ki vsaka po svoje izstopa iz povprečja. Za nas so zmagovalke prav vse, le eni pa bomo še posebej močno zaploskali, marca. Zdaj je čas glasovanja in glasovnico med drugim najdete v reviji Jana, glasujete pa lahko tudi po spletu na spletni strani omenjene revije. Upoštevani bodo glasovi, ki bodo prispeli do 3. marca do polnoči.

Foto: revija Jana

