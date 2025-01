šport

Novomeščani ostajajo pri štirih zmagah

19.1.2025 | 08:10 | STA

Novo mesto - Košarkarji Krke so po veličastni zmagi prejšnji teden pri Megi v 17. krogu lige Aba na domačem parketu pokleknili pred Borcem. Gostje iz Čačka so zmagali z 90:79.

Krka je v zaključku povsem popustila. Tibor Mirtič (z žogo) je bil s 15 točkami drugi strelec Novomeščanov. (Foto: Drago Perko/KK Krka)

S štirimi zmagami Novomeščani ostajajo na 14. mestu - za njimi sta Mornar (1-15) in Cibona (2-14) -, v naslednjih treh krogih pred odmorom za pokalna in reprezentančna tekmovanja pa bodo gostovali v Subotici pri Spartaku, gostili Cibono ter v začetku februarja odšli v Podgorici k Studentskemu centru.

Varovanci trenerja Dejana Jakare so tekmo odigrali pod svojimi sposobnostmi in predvsem brez prave energije. Gostje so vodili praktično celo tekmo.

Preblisk v igri domačih je bil vložek Mihe Cerkvenika v tretji četrtini, ko je s 14 zaporednimi točkami Krko s 14 točk zaostanka (42:56) pripeljal na vsega koš razlike (59:61).

Novomeščani so na začetku zadnjega dela tudi povedli (70:68), a le za kratek čas, saj je sledil nov hud padec v njihovi igri, ki ga je Borac izkoristil in zasluženo prišel do pomembne zmage proti tekmecu iz spodnjega dela lestvice.

Ob izostanku Nika Bačvića in Marka Garcie so največ točk za Krko dosegli Cerkvenik (20 točk, trojke 5:7), Tibor Mirtić (15 točk, 4 skoke, 4 podaje) in Tayler Persons (13 točk, 9 podaj, 5 skokov).

Dejan Jakara, trener Krke: »Čestitke Borcu za zasluženo zmago. Razen v tretji četrtini so bili boljši v vseh elementih. Na žalost se je uresničilo tisto, kar smo predvidevali. Nismo bili zbrani v ključnih momentih. Oni so zadeli nekaj težkih metov, a to je njihov stil igre. Tudi po učinkovitosti se vidi, da so res bili boljši. V prvem polčasu smo bili pod pritiskom vloge favorita in to nam ni odgovarjalo. Vedno smo bili mi tisti, ki smo napadali druge, po zmagi v Beogradu in skoraj presenečenju v Ljubljani je bilo tokrat drugače in sam bom v tem iskal razlog, da so bile glave tokrat nekje drugje. Borac je odlična ekipa, tako da to ni katastrofa. Mi gremo naprej po smernicah, ki jih imamo, da dosežemo naš cilj.«

Liga ABA, 17 krog:

Krka - Borac 79:90 (17:22, 37:50, 62:66)

Krka: Mirtić 15 (1:1), Persons 13 (3:4), Jurković 3, Špan 11 (2:2), Cerkvenik 20 (1:2), Skeens 5 (3:5), Smrekar 9, Čebašek 3.

Borac: Baldwin 21, Pavićević 2, Nikolić 5 (1:2), Jošilo 17 (1:1), Furmanavičius 5, Fundić 19 (1:2), Manojlović 2 (0:2), Valinskas 19 (1:2).

Split - Budućnost 48:83 (18:21, 30:43, 39:65)

- danes :

15.30 Dubaj - Cedevita Olimpija

17.00 FMP - Mega

17.00 Studentski centar - Cibona

18.00 Igokea - Zadar

19.00 Partizan - Spartak

- ponedeljek, 20. januar:

17.00 Mornar - Crvena zvezda

Lestvica:

1. Budućnost 17 15 2 1528:1258 32

2. Partizan 16 14 2 1485:1177 30

3. Crvena zvezda 16 13 3 1409:1275 29

4. Dubaj 16 12 4 1383:1273 28

5. Igokea 16 10 6 1330:1338 26

6. Spartak 16 9 7 1342:1297 25

7. Zadar 16 9 7 1206:1166 25

8. Cedevita Olimpija 16 9 7 1326:1286 25

9. Mega 16 8 8 1300:1281 24

10. FMP 16 7 9 1264:1364 23

11. Split 17 6 11 1308:1411 23

12. Borac 17 6 11 1290:1416 23

13. Studentski centar 16 5 11 1332:1372 21

14. Krka 17 4 13 1394:1486 21

15. Cibona 16 2 14 1189:1397 18

16. Mornar 16 1 15 1215:1504 17

‹ nazaj