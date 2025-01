bela krajina

Čakajo primeren razpis

18.1.2025 | 17:00 | M. G.

Črnomelj - Jurjevanjska draga, ki se razprostira pod železniško postajo, je prireditveni prostor v Črnomlju že vse od leta 1964, ko so tam pripravili prvi folklorni festival Jurjevanje. »Stara dama«, kot jo ljubkovalno imenujejo, je sčasoma dobila grbine, ki so jih med začasno ureditvijo zravnali in pripravili za setev trave.

Jurjevanjska draga bo po ureditvi tudi mestni park. (Foto: M. G.)

Projekt za izvedbo celovite prenove, s katero želijo izboljšati infrastrukturo prireditvenega prostora, se je z izdelavo potrebne dokumentacije začel leta 2021 in bo potekal v več fazah. Urejen prireditveni večnamenski prostor bo omogočal izvedbo raznih prireditev in dogodkov, ki bodo zanimivi za Črnomaljce in druge obiskovalce. Zaradi urbanih parkovnih ureditev bo Jurjevanjska draga za Črnomaljce postala tudi prostor za kakovostno preživljanje prostega časa, saj bo čez leto služila kot park za druženje, rekreacijo in manjše športne dejavnosti na prostem (letni kino, razstave na prostem, pozimi tudi drsališče).

Za naložbo, ki je ocenjena na 1,6 milijona evrov, je pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdelan projekt za izvedbo. Zdaj na občini čakajo le še na primeren razpis za sofinanciranje izvedbe.

