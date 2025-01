družabno

Imamo mis simpatičnosti

18.1.2025 | 14:00 | Renata Mikec

Katja Omerzel iz Krškega, ki smo jo ves čas spremljali med kandidatkami za letošnjo mis Slovenije, je v finalnem izboru, kot smo že poročali, ob Tjaši Žnidaršič osvojila lento za mis simpatičnosti. Mis Slovenije je postala Amadea Zupan iz Sežane, prva spremljevalka je Pomurka Katja Zver, ki je osvojila tudi naziv mis osebnosti, druga spremljevalka mis Slovenije pa je Neja Prosenjak iz Slovenske Bistrice. 24-letna Posavka nam je ob koncu izbora, ki je bil letos v Lendavi, povedala, da bo naziv mis simpatičnosti nosila s ponosom. »Naziv je dokaz moje iskrenosti, srčnosti in odnosa do projekta in deklet. Potrjuje tudi dejstvo, da sem vse leto delala z dobrimi nameni, da se nisem pretvarjala in sem bila zvesta sebi, kar so očitno videli in občutili tudi drugi. Naziv bom s ponosom nosila do svoje naslednice, v tem času pa bom pomagala v projektu in dekletom, ki bodo stopala po poti, kot sem jaz. Sodelovanje v izboru mi je odprlo veliko novih vrat, dalo mi je številna nova poznanstva, ponudilo nova sodelovanja in razširilo moja obzorja. Je izkušnja, ki me je naučila ogromno, in leto, ki ga ne bom nikoli pozabila. Projekt mi je dal več, kot sem si mislila, in prav to mi pomeni več kot končna zmaga,« nam je povedala Katja Omerzel, sicer zaposlena v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano v Novem mestu. Na oddelku za živila preverja razmere v kuhinjah osnovnih šol, vrtcev in restavracij, izvaja verifikacijo sistema HACCP in opravlja izobraževanja o varnosti živil. Pred njo je zdaj še eno lepo obdobje, saj jo že sredi avgusta čaka eden najpomembnejših življenjskih dogodkov. S Filipom Černelčem se bosta namreč poročila.

