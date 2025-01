bela krajina

V soboto se obeta smuka na Gačah

16.1.2025 | 13:10 | Renata Mikec

Foto: FB SC Gače

Komarna vas - Na Dolenjskem in v Beli krajini ljubitelji belih strmin komaj čakajo na odprtje našega najbližjega smučišča Gače. Ekipa si prizadeva, da bi se to zgodilo v soboto. Letos je že dvakrat snežilo, a to ni bilo dovolj za smuko, saj temperature niso dopuščale, da bi zagnali topove za izdelovanje umetnega snega. Kljub temu so lahko na Gačah uživali ljubitelji sankanja in drugih aktivnosti na prostem, številni so prišli le na obisk tamkajšnje restavracije. Mnogi so razočarani ugotovili, da je bila na Gačah temperaturna inverzija, kar se v dolini, kjer je bil minus, ni čutilo. Prejšnji teden pa so se temperature le spustile, tako da so sicer še vedno zelo težki pogoji za zasneževanje ekipi le dali nekaj upanja.

Vlečnice še stojijo, topovi delajo ...

Po besedah vodje smučišča Anžeta Stankoviča danes zasnežujejo šesti dan, zato upajo, da bodo smučišče lahko odprli to soboto. Včeraj, ko je začelo snežiti, so se sicer na Gačah spet dvignile temperature, da so morali celo ugasniti topove, zdaj pa čakajo, da jih spet na polno zaženejo. Če bo šlo vse po načrtih, bodo v soboto tako zagnali trosedežnico Gričice oziroma progo B iz doline na vrh Gač in progo Medo ter sankališče.

Stankovič pravi, da si želijo tudi v prihodnje zagnati topove, če jim bo le vreme to dopuščalo. Ob ugodnih pogojih nameravajo odpreti tudi vlečnico Gače 1, da bi smučarji res užili vse, kar jim ponuja to dolenjsko-belokranjsko smučišče.

V upanju, da jim vreme ne bo prekrižalo načrtov, delajo na tem, da se smuka na Gačah torej začne v soboto. Ob tem pa svetujejo vsem željnim smučanja, da spremljajo socialna omrežja, kjer prizadevna ekipa sproti objavlja aktualne informacije.

Kakšne so januarske razmere na Gačah, pa v spodnji fotogaleriji ...

