Po zahrbtni bolezni se ponovno uči hoditi

16.1.2025 | 08:30 | Rok Nose

Nekdanji slovenski rokometni reprezentant Matjaž Mlakar ima za sabo bogato športno kariero, velik pečat je pustil tudi v reprezentanci. Čeprav je na položaju krožnega napadalca z nasprotniki bil velike bitke, se zdaj spopada z najtežjo. »Poleti sem opazil, da izgubljam moč v nogah, težava so bili tudi prsti na levi roki. Dvakrat sem tudi padel po tleh, kar naenkrat mi je spodrezalo noge,« se spominja 43-letni Mlakar, ki prihaja iz sevniške občine. Zdravniki so ugotovili, da ima Guillain-Barréjev sindrom, zaradi katerega je pristal na invalidskem vozičku. Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča opravlja terapije. Počasi napreduje, odločen je, da se bo znova postavil na noge.

Matjaž Mlakar

Zakaj je to doletelo prav njega, se ne sprašuje. S tem se je sprijaznil. Veliko motivacije, da se znova postavi na noge, mu dajeta tudi hčerki, stari pet in sedem let.

Če mu bo čas dopuščal, bo z veseljem po televiziji spremljal nastope slovenske moške rokometne reprezentance na svetovnem prvenstvu. Po njegovih besedah ima Slovenija homogeno moštvo s kakovostnimi posamezniki. »Fantje morajo verjeti vase in si zaupati. Verjame, da lahko dosežejo dober rezultat. Do kam bodo prišli, pa je težko napovedovati. Na velikih tekmovanjih šteje marsikaj, imeti moraš tudi kanček športne sreče.«

