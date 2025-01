novice

Rahlo sneženje bo dopoldne ponehalo

16.1.2025 | 07:00 | D. K.

Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 1, na Primorskem do 5 °C. Dopoldne se bo na Primorskem razjasnilo, burja se bo okrepila. Drugod bo pretežno oblačno, rahlo sneženje bo dopoldne ponehalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 3, na Primorskem do 9 °C.

Za danes so pri agenciji RS za okolje za jugozahod države zaradi močnega vetra izdali rumeno opozorilo, ki pomeni, da veter maje drevesa in lahko že lomi veje. Ovira cestni promet določenih kategorij in lahko že nekoliko otežuje gibanje. Za severozahod države pa velja rumeno opozorilo, s katerim svarijo, da je splošna nevarnost snežnih plazov znatna. Na posameznih, dovolj strmih pobočjih je snežna odeja samo zmerno stabilna, drugod sorazmerno stabilna.

Kakšno vreme lahko pričakujemo konec tedna?

V petek bo v notranjosti sprva precej nizke oblačnosti, čez dan se bo razjasnilo. Na Primorskem bo jasno, še bo pihala burja. V soboto bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo zjutraj se bo od juga postopno pooblačilo. Burja bo ponehala, še napovedujejo na straneh Agencije RS za okolje.

