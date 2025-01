družabno

Prijateljsko na Lisco

16.1.2025 | 09:45 | Renata Mikec

Na fotografiji je še ena simpatična družba deklet, ki vedo, kako negovati prijateljstvo. Prvi dan novega leta je druščina, ki prijateljuje že več kot 20 let, uresničila idejo izpred let, da bodo vsak prvi dan v letu obiskale enega od vrhov v neposredni bližini kraja, kjer domuje ena izmed njih. V ekipi pohodnic so (na fotografiji od leve proti desni) Saša Kralj, Tina Dremšak, Zlatka Ribič, Tina Cvijanovič in Mirjana Polanc, ki so za prvi letošnji cilj izbrale Lisco. Na pohodih se jim občasno pridružijo tudi nekateri domači in tudi tokrat je bila družba bolj raznolika. Kot nam je zaupala Tina Cvijanovič, sicer profesorica slovenščine na Šolskem centru Novo mesto, so prijateljski pohodi vselej polni smeha in zabave, na cilju pa vsako leto odprejo penino, nazdravijo in si zaželijo vse dobro. Ker so pohodnice pogosto zelo zgodnje, počakajo sončni vzhod in se potem družno odpravijo na zasluženo malico k tisti, ki je tisto leto gostiteljica. Druženje se pogosto zavleče, saj je treba narediti tudi nekaj zanimivih skupnih načrtov.

