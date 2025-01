družabno

Srčni Maja in Marja

15.1.2025 | 11:20 | Renata Mikec

Na fotografiji so tri srčne dame. Maja Trupi iz Sevnice (levo) in Marja Mavsar iz Krškega (desno), ki sta poskrbeli, da so tudi mamice v Porodnišnici Brežice začutile božično novoletne praznike. Pripravili sta namreč 30 paketkov, vanje dali afirmacijske kartice za dojenje in kvačkane kapice za novorojenčke. Darilca sta izročili strokovni vodji Ginekološko-porodnega oddelka brežiške porodnišnice Andreji Žertuš (na sredini). Mamice so se darilc razveselile, Maja in Marja pa sta ponovno dokazali svojo srčnost in pozornost. Hvaležno ji je tudi vodstvo bolnišnice, kajti tudi takšna presenečenja so dobrodošla pozornost v dneh, ki so jih mlade mamice preživljale ločeno od najdražjih.

