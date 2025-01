dolenjska

FOTO: Devet jih je skočilo v mrzlo Krko

15.1.2025 | 12:40 | M. K.

Foto: KPA Novo mesto

Novo mesto - Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto je v soboto tradicionalno na Loki izvedel 31. otvoritev sezone potapljanja v reki Krki.

Na Loki se je zbralo 60 potapljačev in simpatizerjev potapljanja. Pri organizaciji dogodka je sicer sodelovalo 18 članic in članov iz KPA. Poskrbeli so za udeležence iz osmih slovenskih potapljaških klubov in iz KPA Karlovac. Zaradi povišanega vodostaja reke Krke se je za otvoritev sezone potopilo le devet najbolj izkušenih članov iz podvodne reševalne službe RS in KPA Karlovac.

Popoldne so preživeli v izmenjavi izkušenj in načrtih za novo potapljaško sezono, so sporočili iz KPA.

