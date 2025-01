šport

Novomeščani prvi polfinalisti pokala Spar

15.1.2025 | 07:30 | STA; M. K.

Foto: KK Kansai Helios Domžale

Ljubljana - Košarkarji Krke so prvi udeleženci zaključnega turnirja pokala Spar. V četrtfinalu so dobili obe tekmi proti Kansai Heliosu; doma so zmagali s 25 točkami razlike, sinoči v Domžalah pa so bili boljši s 75:68.

Finalni turnir najboljše četverice bo 13. in 14. februarja na Kodeljevem v Ljubljani. Tako kot lani bodo na njem okronane tudi pokalne prvakinje.

Krka bo v polfinalu igrala z zmagovalcem dvoboja Hopsi - Šentjur. Prva tekma med slednjima bo danes na Polzeli.

Na drugi strani žreba sta bili prvi tekmi četrtfinala že odigrani. Cedevita Olimpija je visoko premagala Ilirijo (97:80), ECE Triglav pa Hidrio iz Idrije (95:69). Druga dvoboja sta na sporedu v začetku februarja.

Pokal Spar, četrtfinale, povratna tekma, 14.1.

Kansai Helios Domžale – Krka 68:75 (18:22, 18:21, 16:16, 16:16)0

Krka: Mirtič 4 (3 sk, 1 as), Garcia 7 (7 sk, 2 as), Plut, Jurković 6 (2 sk), Špan 20 (2 sk, 6 as), Cerkvenik 12 (5 sk, 2 as), Skeens 4 (9 sk, 3 as), Smrekar 6 (3 sk, 4 as), Klobučar 11 (3 sk), Čebašek 5 (1 sk, 2 as).

Krkaši so nastopili brez poškodovanih organizatorjev igre Taylerja Personsa in Nika Bačvića. Začeli so v peterki Jan Špan, Žak Smrekar, Miha Cerkvenik, Jakob Čebašek in Brady Skeens. Gostitelji so povedli z 8:2, potem pa so krkaši z delnimi izidom 11:2 prešli v vodstvo. V osmi minuti so imeli že sedem točk prednosti (20:13), po prvi četrtini pa je bilo 22:18. Domači so bolje odprli drugo četrtino in sredi 14. minute povedli z 29:26. Z minuto odmora je Krkin trener Dejan Jakara hitro zaustavil njihov nalet. Domžalčani so nazadnje vodili ob koncu 16. minute (34:33), krkaši pa so do konca polčasa prišli do sedmih prednosti (43:36).

V 23. minuti so imeli krkaši po košu Cerkvenika prvič dvomestno prednost (49:39), minuto kasneje pa so po trojkah Špana in Žaka Smrekarja vodili že za 16 točk (55:39). Helios se je s serijo 11:0 uspel vrniti v igro, krkaši pa so po treh četrtinah vodili z 59:52. V zadnji četrtini so le še mirno branili prednost in se zasluženo uvrstili v polfinale.

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Jan Špan 20

Največ skokov: Brady Skeens 9

Največ asistenc: Jan Špan 6

Največ pridobljenih žog: Miha Cerkvenik 2

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Miha Cerkvenik 18



Izjava po tekmi:

Dejan Jakara, trener Krke: »Solidna tekma za nas. Kljub visoki razliki s prve tekme smo želeli pokazati, da je bila ligaška tekma v Domžalah naša najslabša v tej sezoni. Zavedali smo se, da se ne sme ponoviti. Dali smo vse od sebe, čeprav smo imeli pred dvema dnevoma težko tekmo z Mego. Fantom čestitam, Heliosu pa vse najboljše v nadaljevanju sezone.«

Krkaše že v soboto, 18. 1., ob 19.00 čaka nova pomembna tekma, saj bodo v ABA ligi gostili Borac iz Čačak, ki ima le zmago več.

Zvočni zapisi Dejan Jakara Dejan Jakara

‹ nazaj