gospodarstvo

Krški Kostak od Gorenja kupuje vrhniški Kemis

14.1.2025 | 19:20 | STA

Vrhnika/Krško - Krška komunalno-gradbena skupina Kostak namerava prek podjetja Kostak AG od velenjskega Gorenja, ki je v lasti kitajske skupine Hisense, prevzeti družbo Kemis, ki na Vrhniki skladišči in predeluje nevarne odpadke in kjer je leta 2017 prišlo do hude okoljske nesreče. O poslu trenutno odloča Agencija za varstvo konkurence.

Predsednik uprave Kostaka Miljenko Muha (Foto: arhiv DL; D. S.)

"Skupina Kostak bo v skladu s strateškimi cilji, povezanimi z nadgradnjo storitev na področju upravljanja z odpadki, izvedla nakup podjetja Kemis. Priključitev podjetja k skupini bi pomenila vzajemno krepitev priložnosti za nadaljnji razvoj in izboljšanje konkurenčnosti na mednarodnem trgu," so zapisali v krškem podjetju, katerega največji lastnik je s 43 odstotki Mestna občina Krško.

O nakupu trenutno odloča Agencija za varstvo konkurence, podrobnosti pa bodo predstavljene po zaključku postopka, so dodali. Kostak je prek družbe Kostak AG koncentracijo priglasil minuli torek, je razvidno iz objave na spletni strani agencije.

Kemis je širši slovenski javnosti najbolj znan po hudi okoljski nesreči maja 2017, ko je v velikem požaru prišlo do onesnaženja zraka in močnega onesnaženja bližnjega potoka.

Ker menijo, da je za Vrhničane življenje v neposredni bližini Kemisovega obrata za skladiščenje in predelavo nevarnih odpadkov prenevarno, skušajo na Občini Vrhnika vse odtlej z uporabo pravnih sredstev doseči selitev Kemisa na lokacijo zunaj občine.

Državnim organom na občini očitajo, da dopuščajo obratovanje naprave, čeprav naj bi občina v postopkih dokazovala, da je Kemis obrat tveganja za okolje, ki ne zagotavlja zahtevane varnostne razdalje od naselja in občinske infrastrukture. Kemisu medtem očitajo, da izkorišča dolgotrajne postopke države in tako nadaljuje dejavnost v celotnem objektu.

Glede Kostaka, kjer so nedavno pri Krškem odprli nov sodoben center za ravnanje z odpadki, pa je konec minulega leta odmevala zgodba o domnevno nezakonitem zakopavanju odpadkov na območju novega centra in neustreznem odzivu inšpekcije na prijavo tega početja. V podjetju očitke o nezakonitem zakopavanju odpadkov zanikajo, odpadke naj bi pred gradnjo centra le prestavljali, ne pa zakopavali. Zadevo preiskuje tudi Nacionalni preiskovalni urad.

‹ nazaj