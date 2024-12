gospodarstvo

Z novim centrom predvsem manj hrupa in emisij; Kostaka policija ni obiskala

10.12.2024 | 20:20 | D. Stanković

Krško - Krška družba Kostak, ki letos obeležuje 70 let delovanja, je 4. decembra dobila dovoljenje za enoletno poskusno obratovanje novega centra za ravnanje z odpadki (CRO) v Spodnjem Starem Gradu. Gre za 30 milijonsko naložbo, ki jo je Kostak sfinanciral sam oziroma s posojili.

Z leve vodja CRO Martin Baznik, krški župan Janez Kerin, predsednik KS Jože Stibrič in prvi mož Kostaka Miljenko Muha (Foto: D. S.)

V prihodnjem letu sledi še izgradnja novega zbirnega centra za potrebe občanov, v desetih letih pa se bo njegovo lastništvo preneslo na občino.

Odložijo le še pet odstotkov komunalnih odpadkov



Po besedah predsednika uprave Kostaka Miljenka Muhe je družba pred šestimi ali sedmimi leti krajevni skupnosti Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna obljubila, da bo zgradila nov center za ravnanje z odpadki, s tehnologijo, ki bo omogočila kar najmanjše možne vplive na okolje in na življenjske pogoje okoliških prebivalcev, ter z najsodobnejšim protipožarnim sistemom. »Center smo zgradili v letu in pol. Je pa res, da smo ga zgradili dobri dve leti kasneje, kot smo sprva predvidevali. Toda v centru je danes nameščena najsodobnejša tehnologija za obdelavo odpadkov, ki je trenutno na razpolago. To je zelo kakovostna podlaga za naslednjih 30 let delovanja centra,« je dejal Muha.

Predsednik uprave Kostaka Miljenko Muha (Foto: D. S.)

Novi center lahko na leto obdela do 170.000 ton mešanih in kosovnih komunalnih odpadkov ter industrijskih odpadkov, do 30.000 ton mešane komunalne embalaže, do 10.000 ton bioloških odpadkov in do 40.000 ton gradbenih odpadkov. V procesu obdelave nastane do 160.000 ton odpadkov, namenjenih za energetsko izrabo (na sežig jih vozijo v tujino), do 25.000 ton uporabnih surovin, do 40.000 ton zemljine in mineralov, uporabnih za beton in opeko, do 8.000 ton komposta, okoli 10.000 ton odpadkov pa se odloži.

Celoten sistem ravnanja omogoča obdelavo 95 odstotkov mešanih komunalnih odpadkov, na odlagališče se torej odloži do pet odstotkov obdelanih mešanih komunalnih odpadkov. Po podatkih Kostaka so se količine odloženih odpadkov v zadnjih dvajsetih letih zmanjšale s 13.000 ton v letu 2002 na 140 ton v letu 2023.

Obdelava odpadkov v zaprtih prostorih

Kostak je upravljanje nekdanje deponije v Spodnjem Starem Gradu prevzel leta 1979, glavnino odpadkov so takrat predstavljali odpadki iz nekdanje tovarne Đuro Salaj, odpadke pa so tja vozili tudi iz posavskih občin. Takratni sistem je bil daleč od današnjih standardov, mešani komunalni odpadki so se prosto kopičili, brez ločevanja, obdelave, nadzora.

Prvi objekti (sprejemni plato s tehtnico, nadstrešnica s kompostarno, prostor za skladiščenje ločeno zbranih frakcij, plato za kompostiranje) so bili postavljeni leta 2003, tri leta kasneje je bila vzpostavljena prva ročna sortirna linija z avtomatsko balirko. Leta 2007 se je začelo zapiranje nekdanjega odlagališča, dve leti kasneje je bilo odlagališče v celoti sanirano. Takrat je bilo tudi jasno, da je potrebno nekaj narediti zlasti glede obdelave odpadkov. Leta 2012 so vzpostavili prvo avtomatizirano sortirno linijo za mešane odpadke in leta 2015 pokrito kompostarno, leto kasneje pa linijo za proizvodnjo trdnih goriv iz odpadkov, s katerimi Kostak oskrbuje cementarne po Sloveniji in v sosednjih državah.

Le manjši del odpadkov še sortirajo ročno. (Foto: D. S.)

Kot pojasnjuje Muha, novi center omogoča sortiranje odpadkov s pomočjo sit, magnetnih ločevalnikov zračnih separatorjev, optičnih separatorjev in druge najnaprednejše opreme. Obdelava poteka v zaprtih prostorih, kar bistveno zmanjšuje emisije prahu, vonja, nameščeni so napredni protipožarni sistemi, v neposredni bližini je urejeno tudi akumulacijsko jezero za morebitne dodatne potrebe zagotavljanja požarne varnosti.

Policija jih ni obiskala



Seveda pa se predsednik uprave ob predstavitvi novega centra ni mogel izogniti vprašanjem okrog nedavnih objav v medijih glede domnevnega zakopavanja odpadkov na območju novega centra. Kot smo poročali, je preiskavo o domnevnih nepravilnostih prejšnji teden prevzel Nacionalni preiskovalni urad (NPU), nad delom PU Novo mesto v zvezi s Kostakovim centrom je bil odrejen strokovni nadzor, vnovičen obisk pa je za ta teden napovedala tudi inšpekcija, ki sicer ob junijskem pregledu centra ni zaznala nepravilnosti.

»Zadeve, ki so se pojavile v medijih, vključno s fotografijami, do nas niso prišle, pač pa so prišle zgolj pripombe iz KS Spodnji Stari Grad ter od nekaterih občanov. Na vse te pripombe smo tudi odgovorili ter jih rešili. Fotografije v medijih s tem nimajo nobene zveze,« je odvrnil Muha. »Pristojni organi izvajajo svoje postopke, postopki s strani inšpekcijskih služb potekajo in v tem ne vidim nobenega problema. S strani policije ali NPU pa nismo imeli nobenega obiska,« je še poudaril.

Glede kazenskih ovadb zoper dve odgovorni osebi v Kostaku, ki ju je novomeška policija vložila leta 2023, pa je Muha odvrnil, da sta bili ovadbi zavrženi in da nimata nobene zveze s tokratnimi obtožbami glede domnevnega zakopavanja odpadkov. »Ovadbi sta se nanašali na požar, ki se je zgodil na našem centru leta 2022. Ta požar je bil tudi eden od razlogov, da smo z novim centrom karseda pohiteli. Trajne ekološke škode ni bilo, zato tudi niso bili sproženi nobenimi postopki. Ovadena sva bila jaz in vodja centra. Torej, požar se je zgodil, opravljene so bile vse potrebne analize in še dodatne za podtalnico. Nobenih trajnih posledic na okolje ni bilo, pridobili smo tudi vsa potrebna dodatna dovoljenja.«

Krajani budno spremljajo delovanje centra



Novi center so prav gotovo najbolj pričakovali najbližji krajani. »Za nas so najpomembnejše tri stvari. Prva je požarna varnost, kot drugo je pomembno, da smrad ne vpliva na okolje, kot tretje pa, da je tudi okolica centra urejena in da plastični odpadki ne ležijo povsod naokrog, kot doslej,« je povedal predsednik KS Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna Jože Stibrič. Kot pravi, se krajani zavedajo, da je stvari nemogoče spremeniti čez noč. »Upamo, da se bo v času poskusnega obratovanja pokazalo, kar je potrebno še dodelati. Doslej sam nimam slabih izkušenj. Vse, na kar sem opozoril, je podjetje tudi odpravilo. In upam, da bo v prihodnje tudi naše življenje boljše, kot je bilo v preteklosti,« je še povedal Stibrič.

Jože Stibrič, predsednik KS Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna (Foto: D. S.)

Kostak je v 43 odstotni lasti Mestne občine Krško, drugih lastnikov je še 25, med njimi tudi občina Kostanjevica na Krki. Krška družba trenutno zaposluje 560 ljudi, celotna skupina vključno s hčerinskimi družbami na Hrvaškem, v Srbiji in Nemčiji pa okoli 760.

