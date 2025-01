družabno

Pogledat sta šla »banovino«

14.1.2025 | 13:30 | Renata Mikec

Vladimir Ban in Andrej Ban sta bratranca, s koreninami v Brusnicah, a njune vezi so precej močnejše. Vlado je namreč edinec, zato sta, kot sam pravi, z Andrejem kot brata in iz leta v leto bolj povezana. Nedavno sta šla skupaj po mladostne spomine v Zagreb in bila nad mestom navdušena. Hrvaška prestolnica ju je s praznično okrasitvijo in celotno ponudbo prevzela in vrnila v mladost, ko sta večkrat šla čez mejo k sosedom. Andrej in Vlado sta se postavila ob spomenik banu Jelačiću na osrednjem zagrebškem trgu in v šali pripisala: »Mi trije smo najboljši par!«

