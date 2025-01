kronika

FOTO: Vlomili v Telekom in ukradli mobilne telefone; mladoletniki izsiljevali

14.1.2025 | 10:00 | M. K.

Na Novem trgu v Novem mestu so minulo noč okoli 1.15 neznanci vlomili v prodajalno in ukradli mobilne telefone. Policisti in kriminalisti opravljajo ogled kraja kaznivega dejanja in nadaljujejo z aktivnostmi za izsleditev storilcev, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Kot je razvidno iz fotografije naše bralke, so vlomili v novomeško poslovalnico Telekoma Slovenije.

V minuli noči so tudi v Črnomlju neznanci vlomili v prostore prodajalne, tam so ukradli tobačne izdelke. Policisti okoliščine še preiskujejo.

Med 2. 1. in 13. 1. pa je na območju Stražnjega vrha (PP Črnomelj) nekdo z nadstreška objekta potrgal bakreno kritino. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1.000 evrov.

Mladoletniki izsiljevali

Policisti PP Novo mesto so bili nekaj pred 15. uro obveščeni, da naj bi pred prodajalno na Topliški cesti prišlo do pretepa med mlajšimi osebami, trije storilci pa naj bi s kraja pobegnili. Nemudoma so se odzvali in pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev osumljencev, poročajo s PU. Policist PP Novo mesto je izsledil in prijel osumljence, ki so peš bežali po Kandijski cesti. Ugotovljeno je bilo, da so mladoletniki izsiljevali oškodovanca in ga udarili. Prav tako je eden izmed njih udaril drugega oškodovanca, ki se je nahajal v bližini. Policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja izsiljevanja. Zoper storilce bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Prometna nesreča na Drnovem

Včeraj okoli 13.30 se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih vozil na Drnovem. Povzročil jo je 20-letni voznik, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 39-letne voznice. Potnica v vozilu 39-letnice je zaradi lažjih poškodb potrebovala zdravniško pomoč. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Skrivali so se na podvozju

Sinoči nekaj po 21. uri je na mejni prehod Metlika na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bosanskih registrskih oznak. Policisti so med pregledom tovornega vozila na podvozju priklopnika odkrili tri državljane Maroka, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Tujci so v policijskem postopku izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito.

Policisti so polg tega na območju PP Brežice (Nova vas pri Mokricah, Rigonce, Slovenska vas, Kapele, Jesenice, Dobova) prijeli 12 državljanov Afganistana, sedemKitajske, štiri državljane Bangladeša in Maroka, dva državljana Turčije in državljana Pakistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 65. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 196 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in deset nesreč z gmotno škodoa. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov meje.

