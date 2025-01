kronika

FOTO: Z avtom na streho v jarek

13.1.2025 | 18:30 | Foto: PGE Krško

Danes zjutraj, nekaj minut pred šesto uro, se je na Bregah pri Krškem zgodila prometna nesreča, v kateri je vozilo obstalo na strehi v obcestnem jarku.

Krški poklicni gasilsi so na pomoč odhiteli z dvema voziloma in štirimi gasilci, kraj so protinaletno in protipožarno zavarovali, ga razsvetljevali, nudili prvo pomoč udeleženi osebi do prihoda ekipe NMP Krško in usmerjali promet do prihoda policije. Na vozilu so odklopili akumulator, ga s pomočjo avtodvigala postavili na kolesa in nudili pomoč pri nalaganju na avtovleko. Razlitih tekočin in nevarnosti za okolje ni bilo, so poročali gasilci na svoji spletni strani.

Odpirali vrata

Ob 7.32 uri pa so krške poklicne gasilce napotili na Cesto prvih Borcev 31 v Brestanici. Tam so s tehničnim posegom odprli vrata, zamenjali vložek na ključavnici in ključe predali policistu.

