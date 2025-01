novice

Kaj vas čaka v prihodnjih dneh?

13.1.2025 | 09:00 | N. V.

Preberite astrološko napoved za teden, ki je pred nami.

Foto: Freepik

Oven

Retrogradni Mars vam bo podaril motivacijo, da izluščite zrno modrosti. Na delovnem mestu boste morali biti zelo dinamični in slediti notranjemu kažipotu. Pogovori vam bodo okrepili samozavest in prinesli drznost v odnosih.

Bik

Majhni koraki vam bodo v pomoč in oporo. Nekoliko se boste morali umiriti in umirjeno pogledati na življenje. Na delovnem mestu boste imeli veliko opravil in obveznosti. Romantična energija vam bo podarila moč v ljubezni.

Dvojčka

Bodite odkriti do sebe in analizirajte svoje občutke, tako boste našli moč. V ljubezni vas čakata dve možnosti, odločili se boste za pravo. Merkur vam bo pomagal tudi do drugih pravih potez. Vzemite si več časa zase in skladnost.

Rak

Kolo usode se bo v ljubezni in na delovnem mestu zavrtelo v vašo korist. Iz preteklosti boste lahko izluščili modrost in našli neko skladnost. Podporo vam bo dala svetlo modra barva. Česar ne boste mogli povedati na glas, si zapišite.

Lev

Usodo boste vzeli v svoje roke in naredili pomembne korake naprej. Če ste rojeni julija, se vam bo življenje vrtelo s svetlobno hitrostjo. Pozitivne misli lahko pričarajo ravnovesje, zato se jih ne bojte. V ljubezni bo čas za iskren pogovor.

Devica

Igra usode se bo dogajala v ljubezni, romantika se bo odvijala s pridihom harmonije in našli boste srečo. V svoje življenje boste privabljali zanimive ljudi, ki vam bodo lahko v pomoč in oporo. Če boste razmišljali pozitivno, boste nagrajeni.

Tehtnica

Blesteli boste na delovnem mestu, v ospredju bodo harmonična sodelovanja. V ljubezni boste našli moč in sledili bodo pomembni dogovori. Za resnico in pravico se boste pripravljeni boriti in jo zagovarjati. Sreča se skriva na strani pogumnih.

Škorpijon

Postali boste bolj temeljiti in nekatere zadeve boste razčistili. Močan pečat vam daje intuicija, tako lahko napredujete tako v duhovnem kot osebnem življenju. Poglobili se boste tudi v skrita znanja. Precej dinamično bo v ljubezni.

Strelec

Zelo pestro obdobje gre pričakovati pri denarju. Vnesti boste morali neko ravnovesje in biti pri vsem bolj previdni. Odločno greste naprej, vendarle ne smete spregledati kažipotov. Prijetne trenutke boste preživeli s prijatelji.

Kozorog

Odločite se in naredite korak ali dva naprej. Pred tem se ločite od preteklosti in naredite analizo, kaj morate še spremeniti. Blagodejno bo vplivalo zapisovanje notranjih občutkov. V ljubezni se bodo zgodili pozitivni premiki.

Vodnar

Pričakovati je, da boste v tem tednu nekoliko bolj ustvarjalni. Spremljajo vas prijetnosti in v nevsakdanjih dejavnostih boste našli moč za kreativno napredovanje. Na delovnem mestu bodo v ospredju plodna sodelovanja.

Ribi

Razbrati je obilico ugodnosti in novosti, ki obetajo romantiko. Ljubezen in prijateljstvo gresta z roko v roki, kar vam bo podarilo magnetično energijo. V petek boste sledili svojim občutkom, nato vas bo ves teden spremljala sreča.

